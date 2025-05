Rückkehr zu Fortuna Bottrop? Torjäger Emre Kilic verlässt Fuhlenbrock

Als einer von vier Gästen nahm Emre Kilic am vergangenen Samstagabend (10. Mai) beim Bottroper Fußballtalk teil und gab dabei Einblicke in seine persönliche Zukunft. Eine weitere Saison wird er jedenfalls nicht bei BW Fuhlenbrock bleiben.

Denn egal wo Kilic in der Vergangenheit zum Zuge kam, die Tore folgten ihm stets getreu. Noch vor seinem Wechsel zu Fuhlenbrock knipste er nach FuPa-Datenbank atemberaubende 71 Mal für Rot-Weiss Essen in der B-Liga. Nur auf einen Verein festlegen konnte sich Kilic noch nicht. Mit Fuhlenbrock verlässt er am kommenden Sommer seine insgesamt neunte Station im Seniorenbereich. Womöglich hatte auch das qualitative Niveau der A-Liga in Oberhausen eine Rolle in seiner Entscheidungsfindung: "Die Liga ist zu schwach. Ich habe bislang zweimal trainiert und nicht immer jedes Spiel gemacht, bin aber dennoch mit Abstand der beste Torschütze."

In der Tat folgt mit 16 Treffern Abstand erst Dogukan Turan von Dostlukspor Bottrop, der zudem seit Mitte März mit einem Achillessehnenriss ausfällt.