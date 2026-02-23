Rückkehr zu den Wurzeln: Hoormann wechselt im Sommer zu Eiche Wehm

spartawerltefussball - Instagram

Manchmal führt der Weg im Fußball hinaus in die Welt – und am Ende doch wieder zurück nach Hause. Für Jannik Hoormann schließt sich im Sommer 2026 ein Kreis: Der Offensivspieler wird zu seinem Jugendverein SV Eiche Wehm zurückkehren.

Erfahrung aus dem Profibereich

Hoormanns sportlicher Werdegang führte ihn in seiner Laufbahn durch verschiedene Stationen. Unter anderem stand er als Profi in der 3. Liga für den SV Meppen auf dem Platz. Trotz dieser Erfahrungen im höherklassigen Fußball blieb die Verbindung zur Heimat stets bestehen – nun folgt die endgültige Rückkehr.

Wichtiger Faktor in Werlte

Aktuell trägt Hoormann noch das Trikot des SV Sparta Werlte – und das mit beachtlicher Bilanz. In bislang 40 Pflichtspielen erzielte er elf Tore und bereitete weitere elf Treffer vor. Zahlen, die seine Bedeutung für das Offensivspiel unterstreichen.