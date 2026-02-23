Rückkehr zu den Wurzeln: Hoormann wechselt im Sommer zu Eiche Wehm

Manchmal führt der Weg im Fußball hinaus in die Welt – und am Ende doch wieder zurück nach Hause. Für Jannik Hoormann schließt sich im Sommer 2026 ein Kreis: Der Offensivspieler wird zu seinem Jugendverein SV Eiche Wehm zurückkehren.
Hoormanns sportlicher Werdegang führte ihn in seiner Laufbahn durch verschiedene Stationen. Unter anderem stand er als Profi in der 3. Liga für den SV Meppen auf dem Platz. Trotz dieser Erfahrungen im höherklassigen Fußball blieb die Verbindung zur Heimat stets bestehen – nun folgt die endgültige Rückkehr.
Aktuell trägt Hoormann noch das Trikot des SV Sparta Werlte – und das mit beachtlicher Bilanz. In bislang 40 Pflichtspielen erzielte er elf Tore und bereitete weitere elf Treffer vor. Zahlen, die seine Bedeutung für das Offensivspiel unterstreichen.
Bis zum Sommer stehen noch einige Partien an – und sowohl Verein als auch Spieler dürften darauf hoffen, dass die Statistik bis dahin weiter anwächst.
Mit dem bevorstehenden Abschied endet im Sommer ein prägendes Kapitel im gelb-schwarzen Trikot. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für Hoormanns Einsatzbereitschaft, seine Leistungen und sein Engagement auf und neben dem Platz.
Für seine sportliche wie private Zukunft bei Eiche Wehm begleiten ihn die besten Wünsche. Im Sommer 2026 beginnt für Jannik Hoormann ein neues – und zugleich vertrautes – Kapitel.