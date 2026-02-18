Rückkehr zu den Wurzeln: Eging holt Schedlbauer & Drexler aus Künzing

Daniel Schedlbauer (li.) und Andreas Drexler verlassen den FC Künzing im Sommer und heuern beim FC Eging an. – Foto: Jan Knecht

Der FC Eging wird in der Frühjahrsrunde in der Kreisklasse Deggendorf versuchen, so schnell wie möglich den Klassenerhalt einzutüten - um dann voller Vofreude auf die kommende Spielzeit 2026/27 blicken zu können: Denn den Egingern ist ein echter Coup gelungen. Der Verein aus dem nördlichen Landkreis Passau konnte Torhüter Daniel Schedlbauer (28) und Andreas Drexler (29), derzeit beide noch in Diensten und absolute Stützen des Bezirksligisten FC Künzing, zu ihren sportlichen Wurzeln zurücklotsen. Die beiden werden ab Sommer als Spielertrainer-Duo fungieren.

Hartnäckigkeit hat sich im Fall des FC Eging ausgezahlt. "Sowohl Daniel als auch Andreas sind ja immer wieder bei uns präsent. Der Kontakt ist nie abgerissen und seit Jahren haben wir versucht, ihnen eine Rückkehr nach Eging schmackhaft zu machen. Das ist uns nun endlich gelungen", frohlockt Egings erster Vorstand Stefan Haidn, der betont, dass auch die neue Sportliche Leitung ganze Arbeit geleistet hat und mit verantwortlich ist für das Zustandekommen.

Für Andreas Drexler und Keeper Daniel Schedlbauer schließt sich mit der Rückkehr zum Heimatverein in gewisser Weise der sportliche Kreis. Der Abschied vom FC Künzing fällt nicht leicht, wie Schedlbauer betont: "Es war jetzt definitiv nicht so, dass Andi und ich einen Wechsel vom FC Künzing auf Biegen und Brechen forciert hätten, ganz und gar nicht. Das ist ein toller Verein mit lauter super Burschen." Die Rahmenbedigungen hätten nun aber eine Rückkehr nach Eging begünstigt. "Da wäre zum einen der Aufschwung beim FCE durch die neue Sportliche Leitung und das 100-jährige Gründungsfest in diesem Jahr. Ich wohne fünf Minuten vom FCE-Gelände entfernt. Der Aufwand hält sich also sehr in Grenzen. Mit mittlerweile zwei Kindern zuhause ist das auch nicht ganz unerheblich. Die Konstellation passt einfach ganz gut und ich freue mich auch darauf, mit Andi bei unserem Heimatverein als Trainer einsteigen zu können", erklärt Schedlbauer.

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt wollen Schedlbauer und Drexler eine starke Frühjahrsrunde mit Künzing hinlegen. "In den kommenden Monaten liegt unser Fokus ganz klar darauf, uns bestmöglich aus Künzing zu verabschieden", sagt Schedlbauer und wird mit dem FCK in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Trainingslager nach Slowenien aufbrechen.