Spielvorbericht
Tim Emmel kehrt am Sonntag wieder beim FV Biebrich in den Kader zurück.
Tim Emmel kehrt am Sonntag wieder beim FV Biebrich in den Kader zurück. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Rückkehr von Tim Emmel stärkt Biebrich 02

02er sind am Wochenende bei Absteiger TSV Steinbach Haiger II zu Gast

Nach dem verlorenen Derby gegen den SVW, der am Wochenende spielfrei ist, geht es für FV Biebrich 02 am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Steinbach Haiger II.

„Ein Überraschungsteam, was ich dennoch als sehr stark einschätze, aber weniger Punkte auf dem Konto hat, als ich gedacht habe“, meldet sich 02-Coach Nazir Saridogan aus dem Urlaub, aus dem er am Freitag zurückkehrt, um am Sonntag wieder an der Seitenlinie zu stehen. Tim Emmel, der gegen den SVW schmerzlich fehlte, kommt ebenfalls zurück. Bei Nikos Iosifidis sei es immerhin kein Bänderriss, weiteres werde man sehen, berichtet Saridogan.

