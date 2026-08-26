Rückkehr: Von der Verbandsliga in die Oberliga

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der FC Mecklenburg Schwerin verzeichnet einen prominenten Rückkehrer für die NOFV-Oberliga Nord. Nach einer beruflichen Pause streift der Offensivakteur Justin Werder wieder das Trikot der Schweriner über und verstärkt den Kader.

Ein bekanntes Gesicht an alter Wirkungsstätte Es ist eine Personalie, die im Umfeld des FC Mecklenburg Schwerin für Freude sorgt. Der Flügelspieler entscheidet sich für ein Comeback bei seinem ehemaligen Klub und wird fortan wieder für den FC Mecklenburg Schwerin auflaufen. Nach einer gewissen Zeit abseits des Vereins kehrt der Angreifer damit an jenen Ort zurück, an dem er bereits zuvor seine Fußballschuhe geschnürt hatte.

Authentische Gespräche und hohe Motivation Seine Gefühlslage zur geglückten Heimkehr kommentiert Justin Werder in der Pressemitteilung des Vereins: „Wieder zurück in der alten Heimat und Wirkungsstätte zu sein, fühlt sich gut und richtig an. Ich hatte sehr gute und authentische Gespräche mit Stefan und André und bin nun froh, wieder hier zu sein. Ich habe unfassbar Bock, meinen Teil dazu beizutragen, unsere gesetzten Ziele in der Oberliga zu erreichen und mich mit dieser geilen Truppe weiterzuentwickeln.“

Wort gehalten nach beruflicher Trennung Dass der Kontakt zwischen den Parteien trotz der Unterbrechung nie abgerissen ist, unterstreicht die Verantwortlichenseite. Der ursprüngliche Abschied war ausschließlich arbeitsbedingten Umständen geschuldet. Zur gelungenen Rückholaktion äußert sich Sportdirektor Stefan Lau in der Pressemitteilung des Vereins: „Über die Rückkehr von Justin freue ich mich besonders. Unsere sportlichen Wege haben sich vor einiger Zeit aus beruflichen Gründen getrennt, aber es war immer klar: Wenn es mal wieder passt, kommt er zurück nach Hause. Wort gehalten, würde ich sagen. Seine Qualitäten konnte er Im Pokalspiel unter Beweis stellen und ich muss wirklich sagen, Justin hat sich toll entwickelt.“

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 20:00 PUSH