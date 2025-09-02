Ben Müller (Mitte) heuert bei der SpVgg Ansbach an. – Foto: Frank Scheuring

Rückkehr von Ben Müller macht Ansbach »stolz & glücklich« Der 27-jährige Mittelfeldmann greift nach einer längeren Pause wieder an Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Ansbach Aubstadt Christoph Hasselmeier Ben Müller

Der SpVgg Ansbach ist auf den letzten Metern nochmals ein durchaus beachtlicher Transfer gelungen. Die 09er haben Ben Müller zurückgeholt in die mittelfränkische Bezirkshauptstadt.

Als gebürtiger Ansbacher erlernte Ben Müller sein fußballerisches ABC in der der Jugendabteilung der SpVgg Ansbach. Sein Talent fiel rasch auf und so wagte Müller den Sprung in den Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg. Den Schritt in den Seniorenbereich vollzog er beim Bayernligisten Würzburger FV. Zwei Jahre lang reifte Müller beim WFV zu einem der besten Mittefeldspieler der Bayernliga Nord heran. Im Sommer 2019 entschloss er sich für einen Wechsel zum damaligen Regionalliga-Aufsteiger TSV Aubstadt. Bei den Grabfeldern kletterte er in der Hierarchie nach ganz oben und führte "Abscht" als Kapitän aufs Feld.



Seine Zeit beim Dorfklub endete in der Winterpause der Saison 2023/24. Müller wollte sich nämlich nach Beendigung seines Lehramtsstudiums (Realschule) einen Lebenstraum erfüllen und brach zu einer längeren Reise nach Australien und Neuseeland auf. Insgesamt hat er für den TSV Aubstadt 110 Einsätze in der höchsten Amateurklasse absolviert. Seitdem hatte er fußballerisch eine Pause eingelegt. Auch, weil er beruflich sein erstes Referendariatsjahr in München absolviert hat. Nun wurde er zurück in die fränkische Heimat versetzt und "es kitzelt" wieder beim Mittelfeldstrategen, wie es Christoph Hasselmeier, Sportlicher Leiter bei den 09er ausdrückt.

Ben Müller (re.) im Trikot des TSV Aubstadt in der Saison 23/24. – Foto: Michael Buchholz





Hasselmeier gibt darüber hinaus in einer Pressemitteilung zu Protokoll: "Wir sind stolz und glücklich, dass Ben nach Hause kommt. Ben Müller ist ein technisch versierter, intelligenter Mittelfeldspieler mit viel Erfahrung auf der Sechs. Wir erhoffen uns, dass er unserer Mannschaft Stabilität verleiht und über die nächsten Jahre maßgeblich zum Erfolg des Vereins beiträgt."



Ben Müller selbst freut sich über seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: "Ansbach ist meine Heimat und ich bin bei der SpVgg aufgewachsen. Ich freue mich, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Ab sofort versuche ich meinen Teil dazu beizutragen, um die Ziele der "Spieli" zu erreichen."