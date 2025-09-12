Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: SV Eintracht Nordhorn
Rückkehr von Austin Amer beim SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht Nordhorn reagiert auf Verletzungsausfälle
Auf den sozialen Netzwerken gibt der SV Eintracht Nordhorn bekannt, dass Austin Amer nach knapp drei Monaten Abstinenz wieder zur Mannschaft stößt. Der routinierte Mittelfeldspieler steht ab sofort erneut auf dem Trainingsplatz und wird die Landesliga-Elf vorübergehend verstärken.
Grund für die Rückkehr sind die Ausfälle von Louis Hebbelmann und Djamil Emanuels, die verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Mit der Verpflichtung von Amer setzt der Verein auf Erfahrung und Stabilität, um die entstandene Lücke zu füllen.