Rückkehr von Austin Amer beim SV Eintracht Nordhorn

Auf den sozialen Netzwerken gibt der SV Eintracht Nordhorn bekannt, dass Austin Amer nach knapp drei Monaten Abstinenz wieder zur Mannschaft stößt. Der routinierte Mittelfeldspieler steht ab sofort erneut auf dem Trainingsplatz und wird die Landesliga-Elf vorübergehend verstärken.

Grund für die Rückkehr sind die Ausfälle von Louis Hebbelmann und Djamil Emanuels, die verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Mit der Verpflichtung von Amer setzt der Verein auf Erfahrung und Stabilität, um die entstandene Lücke zu füllen.