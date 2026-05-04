Rückkehr: Verteidiger wechselt innerhalb der Regionalliga

– Foto: Imago

Der Regionalligist SV Babelsberg 03 hat die erste Personalentscheidung für die Spielzeit 2026/2027 getroffen. Mit Laurin von Piechowski kehrt ein erfahrener Defensivspezialist an seine alte Wirkungsstätte zurück und erhält einen Vertrag bis 2028.

Es ist eine Nachricht, die am Karl-Liebknecht-Stadion für Aufsehen sorgt: Laurin von Piechowski kehrt zurück zu Nulldrei. Der SV Babelsberg 03 verkündet mit dem 32-jährigen Innenverteidiger seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2026/2027. Für den Routinier ist es der Weg zurück zu seinen sportlichen Wurzeln, da er nun wieder für seinen Jugendverein auflaufen wird. Der Abwehrspieler hat ein Arbeitspapier unterschrieben, das ihn bis Juni 2028 an den Verein bindet.

Die Erfahrung aus über einhundert Pflichtspielen

Die Geschichte zwischen dem Verteidiger und dem Kiezklub ist lang und geprägt von einer erfolgreichen gemeinsamen Vergangenheit. Bereits im Jahr 2013 gelang von Piechowski der Sprung aus der eigenen Jugendabteilung in den Profibereich des SVB. In der Folgezeit entwickelte er sich zu einer festen Größe und bestritt insgesamt 104 Pflichtspiele für den Verein. Diese tiefe Verbundenheit und die sportliche Vita machen die Rückkehr zu einer besonderen Personalie in der Kaderplanung der Potsdamer.

Hohe Wertschätzung in der Vereinsführung

Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen über die gelungene Rückholaktion. „Die Verpflichtung von Laurin ist für uns etwas ganz besonderes. Er ist einer der besten und erfahrensten Innenverteidiger der Liga. Wir sind stolz, dass er ab der kommenden Saison wieder unser Trikot trägt", sagt Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03, in einer Pressemitteilung des Vereins. Mit dieser Personalie setzt der Verein ein klares Zeichen für die defensive Stabilität der kommenden Jahre.

Sportliche Ausgangslage in der Regionalliga Nordost

Die Verpflichtung fällt in eine Phase, in der sich die Mannschaft in der laufenden Saison 2025/2026 im gesicherten Mittelfeld der Tabelle bewegt. Nach 32 absolvierten Spieltagen rangiert der SV Babelsberg 03 mit 38 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.