Rückkehr und Trainer-Coup in Oythe: Andreas Hinrichs übernimmt

www.vfl-oythe.com.

Der VfL Oythe hat die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen – und dabei ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Bezirksligist präsentierte Andreas Hinrichs als neuen Cheftrainer für die Spielzeit 2026/27. Gemeinsam mit ihm wechseln auch seine bisherigen Assistenten Dominik Grote und Philipp Büssing vom Landesligisten Grün-Weiß Mühlen an den Oyther Berg.

„Wir sind überglücklich, dass wir Andreas von einem Engagement in Oythe überzeugen konnten“, erklärt Fußballobmann Moritz Windhaus. „Dass sich jemand wie Andreas, der seit dem Bekanntwerden seines Abschieds aus Mühlen auch von mehreren höherklassigen Clubs umworben wurde, für den VfL entschieden hat, freut uns ganz besonders“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Willms.

Mit der Verpflichtung des 43-Jährigen ist dem VfL ein bemerkenswerter Coup gelungen. Schließlich galt Hinrichs nach der Bekanntgabe seines Abschieds in Mühlen als gefragter Trainer auf höherklassigem Niveau.

Vor seinem Wechsel nach Oythe arbeitete Hinrichs seit 2021 erfolgreich beim Landesligisten Grün-Weiß Mühlen. Davor war der als Lehrer in Molbergen tätige Coach vier Jahre lang für die U19 von Blau-Weiß Lohne verantwortlich.

Für Hinrichs bedeutet das Engagement zugleich eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2003 und 2007 trug er bereits als Spieler das Trikot des VfL Oythe und kennt die Strukturen des Vereins daher bestens. Neben seinem Heimatverein Blau-Weiß Lohne spielte der frühere Fußballer zudem für Rot-Weiß Visbek und Falke Steinfeld.

Dass der Wechsel in die Bezirksliga keineswegs selbstverständlich war, macht Hinrichs selbst deutlich. „Nach meiner langen Zeit in Mühlen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ein Jahr Pause zu machen“, erklärt der neue VfL-Coach. „Als die Verantwortlichen des VfL nach der Entscheidung, sich im Sommer auf der Trainer-Position verändern zu wollen, auf mich zukamen, hat mich die Möglichkeit aber sofort gereizt.“

Trotz Angeboten aus höheren Spielklassen entschied sich Hinrichs bewusst für Oythe. Ausschlaggebend seien vor allem die Perspektiven des Vereins gewesen.

„Ich hätte auch Möglichkeiten gehabt, ab dem Sommer weiterhin in der Landes- oder Oberliga zu trainieren. Für Oythe spricht allerdings, dass es ein toller Verein mit einer außergewöhnlichen Infrastruktur und einer großen Strahlkraft ist“, sagt Hinrichs. „Ich habe das Gefühl, dass wir hier mittelfristig vieles bewegen und auf den Weg bringen können. Daher ist es eine extrem spannende und reizvolle Aufgabe. Zudem hatte ich auch als aktiver Spieler eine sehr schöne Zeit beim VfL.“

Beim VfL richtet sich der Blick nun auf die Kaderplanung für die neue Saison in der Bezirksliga Weser-Ems. „Kurzfristig wird es zunächst darum gehen, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit zu komplettieren“, beschreibt Fußballobmann Windhaus die nächsten Schritte.

Darüber hinaus hoffen die Verantwortlichen auf neuen Schwung rund um den Verein. „Und dann freuen wir uns sehr darauf, ab Juli gemeinsam eine neue Euphorie im Verein zu entfachen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Markus Höne.

Mit Andreas Hinrichs gewinnt der VfL Oythe nicht nur einen erfahrenen Trainer mit Landesliga-Format, sondern auch ein bekanntes Gesicht mit enger Verbindung zum Verein. Die Erwartungen an die neue Ära am Oyther Berg sind entsprechend groß.