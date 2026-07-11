Rückkehr, Umbruch, Neuanfang

Der 50-Jährige kehrt zum SV Grün-Weiß Siemerode zurück und übernimmt erneut Verantwortung bei dem Verein, der seine Trainerlaufbahn einst ins Rollen brachte. Präsident Bernd Nolte musste nicht lange überlegen, wer sein Wunschkandidat für den anstehenden Neustart sein sollte – und konnte Thüne schließlich von einer Rückkehr überzeugen.
Dabei war die Entscheidung keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Nach seiner Beurlaubung beim Oberliga-Aufsteiger SC 1911 Heiligenstadt im vergangenen Herbst hatte Thüne erstmals seit vielen Jahren eine längere Fußballpause eingelegt. Sieben Monate ohne Trainingsplatz, Kabine und Spieltag – eine ungewohnte Situation für einen Mann, dessen Leben über Jahrzehnte vom Fußball geprägt war. „Ich habe gemerkt, dass es auch noch andere Dinge gibt als Fußball“, sagt Thüne rückblickend. Die freie Zeit habe ihm gutgetan. Sein Privatleben sei aufgeblüht, mit seinem kleinen Bauernhof habe er eine neue Beschäftigung gefunden. „Da ist die Zeit auch vergangen.“ Trotzdem blieb der Fußball natürlich ein wichtiger Bestandteil seines Lebens.
Im Sommer lagen dem erfahrenen Trainer zahlreiche Angebote vor. Rund zehn Vereine meldeten sich bei ihm, darunter interessante Möglichkeiten aus der Thüringenliga und auch aus dem benachbarten Niedersachsen. Doch am Ende entschied sich Thüne für den Weg zurück nach Siemerode. „Trainertechnisch habe ich mit Siemerode, Wüstheuterode und Heiligenstadt bisher drei Vereine gehabt. Ein stück weit geht es nun zu meinen Wurzeln zurück“, erklärt er. Dabei ist die Verbindung zum Verein nicht nur sportlicher Natur. Thüne ist gebürtiger Siemeröder und lebt heute im zwei Kilometer entfernten Bischhagen. „Ich kann zukünftig mit dem Fahrrad zum Sportplatz fahren. Der zeitliche Aufwand ist dadurch natürlich deutlich geringer.“
Seine Geschichte in Siemerode begann bereits 1996. Damals war Thüne gerade einmal 21 Jahre alt, spielte parallel beim SC Leinefelde auf Landesebene und übernahm an den trainingsfreien Tagen die Mannschaft des SV Grün-Weiß in der 1. Kreisklasse. Unterstützt wurde er damals auch von seinem Vater. Was zunächst wie ein Nebenjob neben der eigenen Spielerkarriere begann, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Trainerlaufbahn. Thüne führte Siemerode bis in die Kreisliga, später übernahm er die Mannschaft als Spielertrainer und schaffte weitere Erfolge. Von der Kreisliga ging es 2003 in die Bezirksliga, ein Jahr später folgte der Sprung in die Landesklasse.
Insgesamt vier Aufstiege feierte Thüne mit Siemerode. Von 1996 bis 2014 prägte er den Verein als Trainer entscheidend. Eine besondere Verbindung besteht auch zum heutigen Präsidenten Bernd Nolte: „Bernd war damals mein Spieler“, erinnert sich Thüne. Nun kehrt er als Trainer zurück – allerdings nicht, um die Vergangenheit zu wiederholen, sondern um eine neue Zukunft aufzubauen.
Der SV Grün-Weiß Siemerode steht vor einem Umbruch. Gemeinsam mit dem Verein möchte Thüne neue Strukturen schaffen und den Klub langfristig stabiler aufstellen. „Wir haben in den Gesprächen Bedingungen in Sachen Umstrukturierung angestoßen“, berichtet der neue Trainer.
Ein wichtiger Punkt: Die Mannschaft soll wieder stärker aus der Region heraus entwickelt werden. „Dass nicht alle Spieler aus Siemerode kommen können, ist klar. Aber wir müssen wieder vermehrt auf Spieler aus der Umgebung setzen.“ Erste Schritte wurden bereits eingeleitet. Auch Spieler aus der zweiten Mannschaft sollen künftig wieder stärker eingebunden werden.
Besonders am Herzen liegt Thüne die Nachwuchsarbeit. Mit einer F-Jugend, Bambinis und einer B-Jugend gibt es bereits eine Basis, die nun weiterentwickelt werden soll. „Wir wollen wieder mehr Nachhaltigkeit reinbringen.“
Dabei setzt Thüne nicht nur auf neue Gesichter, sondern auch auf Kontinuität. Gerne würde er weiter mit Michael Wedekind-Weisenborn arbeiten, der letzte Saison als Trainer bei den Grün-Weißen in der Verantwortung stand. Der zweifache Familienvater und DFB-Stützpunkttrainer soll dem Verein erhalten bleiben, wobei die genaue Rolle noch nicht definiert ist. „Ich würde ihn gerne als Co-Trainer behalten", sagt Thüne zur Wunsch-Lösung für den 35-Jährigen.
Sportlich geht es für Thüne zunächst darum, die Mannschaft zu formen und ein stabiles Fundament zu schaffen. „Die Platzierung spielt erstmal keine Rolle. Wir wollen den Umbruch vorantreiben und unser System stabilisieren.“ Gleichzeitig ist klar: Mit dem Abstieg möchte Siemerode nichts zu tun haben.
Dafür wurde der Kader gezielt verstärkt. Unter anderem kamen mit Luca Müller, Anton Bertram und Paul Vaterodt drei junge Spieler aus Heiligenstadt hinzu, die teilweise unter Thüne schon in der Thüringenliga trainierten. Mit Alper Sivaci kommt ein talentierter Kicker aus Dingelstädt, Florian Schröter wechselt vom Thüringenligisten 1. FC Eichsfeld zu den Grün-Weißen. Der 28-Jährige ist jüngst Papa geworden, möchte fußballerisch in der Landesklasse etwas kürzer treten. Zudem wechselt mit Aaron Häger (wohnhaft in Reinholterode) ein 18-jähriger Rohdiamant vom JFV Eichsfeld Mitte nach Siemerode. Im Tor soll der erfahrene Damian Zamiar aus Mühlhausen die Lücke schließen, nachdem Lucas Rimbach ins Ausland gegangen ist.
Der Umbruch macht sich auch in den Abgängen bemerkbar. Von den zahlreichen Legionären soll am lettischen Duo Knapsis und Vitolnieks festgehalten werden. Beide wohnen zusammen in einer Wohngemeinschaft und sind auch arbeitstechnisch im Eichsfeld angekommen. Weitere Spieler haben den Verein bereits verlassen (>> zu den Abgängen).
Dass André Thüne noch mal selbst die Schuhe in Siemerode schnürt, ist indes ausgeschlossen. „Offiziell habe ich mit dem Fußballspielen aufgehört. Vielleicht mache ich irgendwann noch ein oder zwei Alte-Herren-Spiele.“ Thüne hat einen Schlussstrich unter seine aktive Spielerkarriere gezogen. Zuletzt lief er noch in seinem Wohnort für Dynamo Bischhagen in der Kreisliga auf.
Jetzt wartet eine neue Aufgabe auf ihn – und gleich zum Auftakt ein besonderes Duell. Zum Saisonstart geht es gegen Germania Wüstheuterode, einen Gegner mit besonderer Bedeutung - Thüne hinterließ auch hier als Spieler und Trainer Fußabdrücke. „Das ist natürlich ein besonderes Spiel. Ich rechne mit vielen Zuschauern.“ Für André Thüne ist die Rückkehr nach Siemerode mehr als nur ein Trainerjob. Es ist die Rückkehr an den Ort, an dem alles begann. Diesmal will er nicht nur Spiele gewinnen, sondern gemeinsam mit dem Verein eine neue Ära einleiten.