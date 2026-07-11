Rückkehr, Umbruch, Neuanfang Manchmal führt der Weg zurück genau dorthin, wo alles begonnen hat. Für André Thüne schließt sich im Sommer ein Kreis. von André Hofmann · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

In Heiligenstadt gelang André Thüne der historische Aufstieg in die Oberliga - wenig später war dennoch Schluss! – Foto: © Reimar Tiesler

Der 50-Jährige kehrt zum SV Grün-Weiß Siemerode zurück und übernimmt erneut Verantwortung bei dem Verein, der seine Trainerlaufbahn einst ins Rollen brachte. Präsident Bernd Nolte musste nicht lange überlegen, wer sein Wunschkandidat für den anstehenden Neustart sein sollte – und konnte Thüne schließlich von einer Rückkehr überzeugen.

Dabei war die Entscheidung keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Nach seiner Beurlaubung beim Oberliga-Aufsteiger SC 1911 Heiligenstadt im vergangenen Herbst hatte Thüne erstmals seit vielen Jahren eine längere Fußballpause eingelegt. Sieben Monate ohne Trainingsplatz, Kabine und Spieltag – eine ungewohnte Situation für einen Mann, dessen Leben über Jahrzehnte vom Fußball geprägt war. „Ich habe gemerkt, dass es auch noch andere Dinge gibt als Fußball“, sagt Thüne rückblickend. Die freie Zeit habe ihm gutgetan. Sein Privatleben sei aufgeblüht, mit seinem kleinen Bauernhof habe er eine neue Beschäftigung gefunden. „Da ist die Zeit auch vergangen.“ Trotzdem blieb der Fußball natürlich ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Im Sommer lagen dem erfahrenen Trainer zahlreiche Angebote vor. Rund zehn Vereine meldeten sich bei ihm, darunter interessante Möglichkeiten aus der Thüringenliga und auch aus dem benachbarten Niedersachsen. Doch am Ende entschied sich Thüne für den Weg zurück nach Siemerode. „Trainertechnisch habe ich mit Siemerode, Wüstheuterode und Heiligenstadt bisher drei Vereine gehabt. Ein stück weit geht es nun zu meinen Wurzeln zurück“, erklärt er. Dabei ist die Verbindung zum Verein nicht nur sportlicher Natur. Thüne ist gebürtiger Siemeröder und lebt heute im zwei Kilometer entfernten Bischhagen. „Ich kann zukünftig mit dem Fahrrad zum Sportplatz fahren. Der zeitliche Aufwand ist dadurch natürlich deutlich geringer.“

Vom jungen Trainer zum Aufstiegstrainer Seine Geschichte in Siemerode begann bereits 1996. Damals war Thüne gerade einmal 21 Jahre alt, spielte parallel beim SC Leinefelde auf Landesebene und übernahm an den trainingsfreien Tagen die Mannschaft des SV Grün-Weiß in der 1. Kreisklasse. Unterstützt wurde er damals auch von seinem Vater. Was zunächst wie ein Nebenjob neben der eigenen Spielerkarriere begann, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Trainerlaufbahn. Thüne führte Siemerode bis in die Kreisliga, später übernahm er die Mannschaft als Spielertrainer und schaffte weitere Erfolge. Von der Kreisliga ging es 2003 in die Bezirksliga, ein Jahr später folgte der Sprung in die Landesklasse. Insgesamt vier Aufstiege feierte Thüne mit Siemerode. Von 1996 bis 2014 prägte er den Verein als Trainer entscheidend. Eine besondere Verbindung besteht auch zum heutigen Präsidenten Bernd Nolte: „Bernd war damals mein Spieler“, erinnert sich Thüne. Nun kehrt er als Trainer zurück – allerdings nicht, um die Vergangenheit zu wiederholen, sondern um eine neue Zukunft aufzubauen.

Neustart mit mehr Nachhaltigkeit Der SV Grün-Weiß Siemerode steht vor einem Umbruch. Gemeinsam mit dem Verein möchte Thüne neue Strukturen schaffen und den Klub langfristig stabiler aufstellen. „Wir haben in den Gesprächen Bedingungen in Sachen Umstrukturierung angestoßen“, berichtet der neue Trainer. Ein wichtiger Punkt: Die Mannschaft soll wieder stärker aus der Region heraus entwickelt werden. „Dass nicht alle Spieler aus Siemerode kommen können, ist klar. Aber wir müssen wieder vermehrt auf Spieler aus der Umgebung setzen.“ Erste Schritte wurden bereits eingeleitet. Auch Spieler aus der zweiten Mannschaft sollen künftig wieder stärker eingebunden werden. Besonders am Herzen liegt Thüne die Nachwuchsarbeit. Mit einer F-Jugend, Bambinis und einer B-Jugend gibt es bereits eine Basis, die nun weiterentwickelt werden soll. „Wir wollen wieder mehr Nachhaltigkeit reinbringen.“ Dabei setzt Thüne nicht nur auf neue Gesichter, sondern auch auf Kontinuität. Gerne würde er weiter mit Michael Wedekind-Weisenborn arbeiten, der letzte Saison als Trainer bei den Grün-Weißen in der Verantwortung stand. Der zweifache Familienvater und DFB-Stützpunkttrainer soll dem Verein erhalten bleiben, wobei die genaue Rolle noch nicht definiert ist. „Ich würde ihn gerne als Co-Trainer behalten", sagt Thüne zur Wunsch-Lösung für den 35-Jährigen.

Freude in Siemerode bei der Vorstellung von André Thüne als neuen Cheftrainer. – Foto: © Grün Weiß Siemerode Fanpage