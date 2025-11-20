Rückkehr, Rückenwind, Derby-Hoffnung Nach dem zweiten Saisonsieg beim SV Wacker 04 Bad Salzungen kehrt Trainer Mathias Weisheit an die Seitenlinie zurück – und das rechtzeitig zum Derby beim FC Schweina-Gumpelstadt am kommenden Samstag, 22. November. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 FC Schweina-Gumpelstadt Salzungen Mathias Weisheit

Sportlich läuft es bei den Kurstädtern noch nicht rund: Mit nur zwei Siegen steht die junge Mannschaft trotz zuletzt positivem Trend weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Verletzungsprobleme, fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und viel Nachwuchs auf dem Feld erschweren die Saison. Im Interview spricht Weisheit über den jüngsten Erfolg, die aktuelle sportliche Situation, das anstehende Derby und seine Rückkehr nach drei Wochen Sperre.

FuPa Thüringen: Letztes Wochenende habt ihr den zweiten Saisonsieg eingefahren. Wie war das Gefühl nach dem Spiel?

Mathias Weisheit: Gut und vor allem wichtig. Die Mannschaft hat endlich die Früchte ihrer Arbeit gesehen und sich belohnt. Es war ein gutes Spiel, auch wenn Siebleben erschreckend schwach war – die haben nicht mehr den Fußball gespielt, den sie in den letzten Jahren gezeigt haben. Umso mehr freut es mich, dass wir die drei Punkte für uns entschieden haben. FuPa Thüringen: Saisonübergreifend läuft es sportlich bisher nicht rund. Woran liegt das?

Weisheit: Ein Hauptproblem sind die vielen Verletzten. Vor allem in der Offensive fehlt uns Durchschlagskraft. Wichtige Spieler wie Philipp Wollmerstedt (REHA nach Kreuzbandriss), Justin Frank (Leistenprobleme) oder Charlie Seidel (arbeitsbedingt) stehen uns nicht oder nur teilweise zur Verfügung. Das merkt man natürlich am Qualitätsverlust. Außerdem haben wir viele junge Spieler, die gute Leistungen bringen, aber manchmal noch zu verspielt agieren.

FuPa Thüringen: Was genau fehlt euch auf dem Platz?

Weisheit: Oft fehlt der direkte Weg zum Tor, stattdessen wird zu viel gedribbelt. Viele unserer jungen Spieler haben noch zu viel Respekt. Der Großteil unserer Mannschaft ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Vor vier Wochen haben wir das Training umgestellt, um mehr Zug ins Spiel zu bringen. Die Jungs haben Lust darauf und setzen die Inhalte zunehmend um – weniger Ballkontakte, schnellere Abschlüsse unter Druck. Man sieht schon Fortschritte im Spiel. FuPa Thüringen: Machst du dir Sorgen wegen des Abstiegs?

Weisheit: Natürlich, aber ich denke, wir holen genügend Punkte, um die Klasse zu halten. Die Qualität ist da, unsere Mannschaft ist jung und entwicklungsfähig. Wir müssen dieses Jahr einfach drin bleiben, sonst könnten uns in Zukunft noch weitere Spieler wegbrechen. Außerdem fehlen aktuell viele Jahrgänge in den A- und B-Junioren, auf die wir zurückgreifen könnten.