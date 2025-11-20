Rückkehr, Rückenwind, Derby-Hoffnung

Sportlich läuft es bei den Kurstädtern noch nicht rund: Mit nur zwei Siegen steht die junge Mannschaft trotz zuletzt positivem Trend weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Verletzungsprobleme, fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und viel Nachwuchs auf dem Feld erschweren die Saison. Im Interview spricht Weisheit über den jüngsten Erfolg, die aktuelle sportliche Situation, das anstehende Derby und seine Rückkehr nach drei Wochen Sperre.
FuPa Thüringen: Letztes Wochenende habt ihr den zweiten Saisonsieg eingefahren. Wie war das Gefühl nach dem Spiel?
Mathias Weisheit: Gut und vor allem wichtig. Die Mannschaft hat endlich die Früchte ihrer Arbeit gesehen und sich belohnt. Es war ein gutes Spiel, auch wenn Siebleben erschreckend schwach war – die haben nicht mehr den Fußball gespielt, den sie in den letzten Jahren gezeigt haben. Umso mehr freut es mich, dass wir die drei Punkte für uns entschieden haben.
FuPa Thüringen: Saisonübergreifend läuft es sportlich bisher nicht rund. Woran liegt das?
Weisheit: Ein Hauptproblem sind die vielen Verletzten. Vor allem in der Offensive fehlt uns Durchschlagskraft. Wichtige Spieler wie Philipp Wollmerstedt (REHA nach Kreuzbandriss), Justin Frank (Leistenprobleme) oder Charlie Seidel (arbeitsbedingt) stehen uns nicht oder nur teilweise zur Verfügung. Das merkt man natürlich am Qualitätsverlust. Außerdem haben wir viele junge Spieler, die gute Leistungen bringen, aber manchmal noch zu verspielt agieren.
FuPa Thüringen: Was genau fehlt euch auf dem Platz?
Weisheit: Oft fehlt der direkte Weg zum Tor, stattdessen wird zu viel gedribbelt. Viele unserer jungen Spieler haben noch zu viel Respekt. Der Großteil unserer Mannschaft ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Vor vier Wochen haben wir das Training umgestellt, um mehr Zug ins Spiel zu bringen. Die Jungs haben Lust darauf und setzen die Inhalte zunehmend um – weniger Ballkontakte, schnellere Abschlüsse unter Druck. Man sieht schon Fortschritte im Spiel.
FuPa Thüringen: Machst du dir Sorgen wegen des Abstiegs?
Weisheit: Natürlich, aber ich denke, wir holen genügend Punkte, um die Klasse zu halten. Die Qualität ist da, unsere Mannschaft ist jung und entwicklungsfähig. Wir müssen dieses Jahr einfach drin bleiben, sonst könnten uns in Zukunft noch weitere Spieler wegbrechen. Außerdem fehlen aktuell viele Jahrgänge in den A- und B-Junioren, auf die wir zurückgreifen könnten.
FuPa Thüringen: Mit Rückenwind reist ihr nun nach Schweina. Was erwartest du dort?
Weisheit: Ich hoffe, dass wir an die Leistung aus dem Siebleben-Spiel anknüpfen können. Wir müssen einfach mehr aus unseren Chancen machen. Schweina wird sicherlich auf Angriff spielen. Sie haben ähnliche Personalprobleme wie wir. Wenn erfahrene Spieler wie Arnold, Schellenberg oder Harnack fehlen, wird die Mannschaft jung und anfällig, wie man letzte Woche in Sonneberg gesehen hat.
FuPa Thüringen: Wie sieht das Derby für dich aus?
Weisheit: Entscheidend wird sein, ob auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird. Schweina hätte uns lieber auf Rasen, aber die Witterung macht das schwierig. Wenn der Schiedsrichter anpfeift, werden wir es annehmen, wie es kommt. Ansonsten wird das Spiel für unsere junge Mannschaft eher wie ein normales Spiel sein. Früher hatten Derbys noch diesen besonderen Charakter – egal ob angeschlagen oder nicht, man war 150 Prozent fit. Heute wollen die jüngeren Spieler einfach nur kicken.
FuPa Thüringen: Wie sieht es personell aus für das Wochenende?
Weisheit: Wir werden nicht viel ändern. Die Mannschaft hat gut gespielt und wir gehen risikofreudig nach Schweina. Wir werden uns nicht hinten reinstellen und hoffen, kein Tor zu bekommen – das ist nicht unsere Spielweise.
FuPa Thüringen: Auffällig ist, dass ihr im Tor immer wechselt. Woran liegt das?
Weisheit: Ich habe das Glück, zwei sehr gute Torhüter zu haben: Dorian Ader und Philipp Konjevic. Beide sind immer beim Training, und ich möchte beiden Spielzeit geben. Deshalb wechseln wir Heim- und Auswärtsspiel ab. Letzte Woche verletzte sich Dorian am Knie, deshalb kam dann Konje ins Tor – das wird auch in Schweina so sein.
FuPa Thüringen: Und du selbst kehrst wieder an die Seitenlinie zurück. Wie kam es zu deiner dreiwöchigen Sperre?
Weisheit: Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ruhig bin. Aber in Steinbach-Hallenberg wurde mein Außenverteidiger vor meinen Augen hart gefoult. Ich habe mich aufgeregt und mit dem Schiedsrichter diskutiert, der die Situation falsch bewertet hat. Mein Spieler bekam Gelb-Rot, ich ebenfalls – direkt hinter die Absperrung, um mich zu beruhigen. Der Assistent meinte, ich hätte ein Schimpfwort gesagt – tatsächlich war es nur „Flitzpiepe“. Es gab einen Zusatzbericht und drei Wochen Sperre. Ich habe die Strafe akzeptiert, ein Einspruch hätte mindestens genauso lange gedauert. Vorher wurde ich als Trainer noch nie des Innenraums verwiesen.