Rückkehr perfekt! Viel Erfahrung für Ramlingen-Ehlershausen

Ab sofort wird Hüseyin Yüksel wieder das Trikot des Landesligisten überstreifen. Bereits von 2015-2023 stand der Verteidiger für Ramlingen-Ehlershausen auf dem Feld und war in etlichen Landesliga- sowie Oberliga-Partien dabei. Nach der Saison 2022/2023 ging Yüksel dann zum Landesligisten 1. FC Wunstorf.

In Wunstorf kam der kämpferische Defensivspieler auf 44 Einsätze, in denen er zwei Mal traf. Auch in der abgelaufenen Saison stehen 19 Spiele zur Buche, eines davon gegen seinen Ex-Club, den er sich nun wieder anschließen wird. Via Instagram verkündete der erfahrene Rückkehrer, dass er für die jungen Spieler vorangehen möchte und am Ende den Aufstieg in die Oberliga schaffen will.