Rückkehr perfekt: Torjäger Yasar wechselt nach Bessenich

Kontinuität scheint in der Laufbahn von Nurullah Yasar nicht großgeschrieben zu sein. Mit Beginn seiner Laufbahn bei den Senioren blieb der 25-Jährige nie länger als eine Spielzeit beim gleichen Verein. So zieht es den Knipser nach einem Jahr beim SV Kurdistan Düren zum zweiten Mal zum SV Rhenania Bessenich.

28 Tore für Bessenich

Am mangelnden sportlichen Output kann es bisweilen nicht liegen, dass Yasar seine dauerhafte sportliche Heimat noch nicht finden konnte. Für den SV Kurdistan erzielte er als unangefochtener Stammspieler in 28 Partien 15 Treffer und zehn Vorlagen. In der Saison zuvor machte Yasar bereits für Bessenich die Bezirksliga unsicher: Die 28 Treffer aus der Saison 2023/24 beschreiben zugleich auch seine persönliche Bestmarke. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen des SVB immer wieder bei Yasar angeklopft haben.