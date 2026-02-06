Rückkehr perfekt! Maurice Pötsch zurück bei RW Braunschweig

Der Tabellenführer der Kreisliga konnte via Instagram den dritten Wintertransfer der laufenden Periode verkünden. Mit Maurice Pötsch kommt ein Rückkehrer zurück an den Madamenweg..

Pötsch kam 2024 vom LFC Braunschweig zu den Rot-Weißen und stand in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison 15 Mal auf dem Feld, wobei er ein Tor erzielen konnte, den Abstieg jedoch auch nicht verhinderte.

In der laufenden Saison blieb der ehrgeizige Charakterkopf der Bezirksliga zuerst erhalten und lief für Germania Lamme drei Mal auf. Nach nur einem Startelfeinsatz nun der Wechsel zurück zu RW Braunschweig. Beim Kreisliga-Tabellenführer stehen die Chancen auf die direkte Rückkehr in die Bezirksliga jedoch sehr gut.