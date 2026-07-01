Rückkehr perfekt – Florian Haider kehrt zurück als Co-Spielertrainer

Große Freude bei der SG Langenpreising/Zustorf. Mit Florian Haider kehrt ein bekanntes Gesicht zur Mannschaft zurück und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Bereits in der Vergangenheit war Florian ein wichtiger Bestandteil des Vereins, ehe er zur Saison 23/24 den Verein verließ und sich dem FC Fraunberg anschloss.



Nach dem Aufstieg und einer weiteren Saison in der Kreisklasse konnte Florian Haider den Abstieg mit dem FC Fraunberg in der vergangenen Saison leider nicht verhindern. Dennoch bewies er dort seine Qualitäten auf und neben dem Platz und entwickelte sich zu einer wichtigen Führungspersönlichkeit.