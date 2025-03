Axel Bellinghausen (Mitte) übernimmt den Trainerposten in Unterbach. – Foto: SC Unterbach

Rückkehr perfekt: Ex-Profi Bellinghausen übernimmt in Unterbach Der SC Unterbach geht mit einem echten Hochkaräter auf der Trainerbank in die neue Saison: Fortuna-Ikone Axel Bellinghausen wechselt zum A-Ligisten.

In der Saison 2021/22 ließ Axel Bellinghausen in der Bezirksliga für den SC Unterbach seine Spielerkarriere noch einmal ausklingen. Nun kehrt der 41-Jährige Ex-Profi an seine alte Wirkungsstätte zurück - und übernimmt den Cheftrainerposten.

Thoidis wechselt in die sportliche Leitung Diesen hat noch bis zum Ende der laufenden Saison Dimitrios Thoidis inne. Der dann sportliche Leiter fädelte seinen Nachfolger auf der Trainerbank selbst ein: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Axel Bellinghausen als neuen Trainer verpflichten zu können", sagte Thoidis. "Nachdem wir nun Klarheit auf der Trainerposition haben, können wir uns an die Kaderplanung für die neue Saison begeben."

Bellinghausen machte sich als langjähriger Profi in der ersten und zweiten Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Augsburg und insbesondere Fortuna Düsseldorf einen Namen. Nach seiner aktiven Karriere sammelte Bellinghausen zwischen 2017 und 2021 Erfahrungen als Co-Trainer bei der Fortuna, stieg dabei im Jahr 2018 in die Bundesliga auf. In Unterbach wird es seine erste Station als hauptverantwortlicher Übungsleiter.