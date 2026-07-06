Rückkehr perfekt: Enis Albayrak verstärkt den 1. FC Burg

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Landesliga Bremen vermelden. Mit Enis Albayrak kehrt ein alter Bekannter zum Verein zurück. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler wechselt von der TuSG Ritterhude zurück nach Burg und wird künftig wieder das grün-weiße Trikot tragen.

Die Verantwortlichen freuen sich über die Rückkehr des erfahrenen Akteurs, der mit seiner Siegermentalität und seiner Flexibilität mehrere Positionen bekleiden kann. Vor allem seine Zweikampfstärke, sein sicheres Passspiel und seine Übersicht sollen dem Spiel des 1. FC Burg zusätzliche Stabilität verleihen.

Erfahrung und Mentalität für den Kader