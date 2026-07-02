Rückkehr nach Wolfsburg: Kunig übernimmt wieder die U16

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die VfL Wolfsburg-Akademie setzt bei der Besetzung des Cheftrainerpostens der U16 auf ein bekanntes Gesicht. Patrick Kunig kehrt nach zwei Jahren bei Dynamo Dresden zu den Grün-Weißen zurück und übernimmt die Mannschaft zur neuen Saison. Der 40-Jährige tritt die Nachfolge von Christian Stegmaier an, der nach dem Wechsel von Yannic Thiel zu Hansa Rostock die U17 der Jungwölfe übernommen hat.

Für Kunig ist es die Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Bereits von 2014 bis 2024 war der gebürtige Leipziger in der Wolfsburger Akademie tätig. Nach Stationen als Co-Trainer der U16 übernahm der Inhaber der A+-Lizenz später Verantwortung als Cheftrainer der U14, U15 und schließlich der U16. Im Sommer 2024 wechselte er zu Dynamo Dresden, wo er zunächst die U17 betreute und in der vergangenen Saison als Cheftrainer der U19 arbeitete.

Akademie-Direktor Michael Gentner freut sich über die Rückkehr des Nachwuchstrainers: „Mit Patrick Kunig gewinnen wir einen Trainer zurück, der unsere Akademie, unsere Spielidee und unsere Ausbildungsphilosophie bestens kennt. Er hat in den vergangenen Jahren in Dresden weitere wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich fachlich wie persönlich weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass er diese neuen Impulse nun bei unserer U16 einbringen und unsere Jungwölfe auf ihrem weiteren Weg hervorragend begleiten wird.“