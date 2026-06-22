Rückkehr nach Vechelde: Jesper Ende verstärkt die Offensive Ehemaliger Jugendspieler kehrt vom TSV Meerdorf zurück und erweitert die Optionen im Angriff von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Arminia Vechelde treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Jesper Ende einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 19-Jährige kehrt nach einer Station beim TSV Meerdorf zu seinem Ausbildungsverein zurück und soll die Offensive verstärken.

Ende ist in Vechelde kein Unbekannter. Der Angreifer stammt aus der eigenen Jugend und wagt nun die Rückkehr, nachdem er zuletzt für den TSV Meerdorf aufgelaufen war. Dort sammelte er Erfahrungen im Herrenfußball, ehe er sich für eine Rückkehr zur Arminia entschied. Tempo und Flexibilität für die Außenbahnen Seine Stärken liegen vor allem auf den offensiven Außenpositionen. Mit Tempo, technischer Qualität und Dribbelstärke soll Ende dem Vechelder Angriff zusätzliche Impulse verleihen. Der 19-Jährige kann sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden und erweitert damit die offensiven Möglichkeiten des Trainerteams.

Mit seiner Verpflichtung setzt der Verein den eingeschlagenen Weg fort, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial in den Kader zu integrieren und gleichzeitig die Verbindung zu ehemaligen Eigengewächsen aufrechtzuerhalten. Rückkehr mit klaren Zielen Für Ende ist die Rückkehr nach Vechelde zugleich mit einer sportlichen Zielsetzung verbunden. Der Offensivspieler möchte seinen Teil dazu beitragen, dass der direkte Wiederaufstieg gelingt. Damit komplettiert er zugleich eine Gruppe von Spielern, die nach Stationen außerhalb des Vereins den nächsten Schritt gemeinsam bei der Arminia gehen wollen.