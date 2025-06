Rückkehr nach über 20 Jahren: Sportfreunde Uevekoven steigen in die Landesliga auf

Die Mannschaft aus dem Fußballkreis Heinsberg kürt sich vorzeitig zum Bezirksliga-Meister. Trainer Daniel Marschalk ist der Vater des Erfolges.

Das Ergebnis wurde schnell zur Nebensache. Nach dem 2:2 bei Abstiegskandidat Grün-Weiß Welldorf-Güsten knallten bei den Sportfreunden Uevekoven die Sektkorken. Dank des gleichzeitigen Remis (1:1) von Verfolger Germania Eicherscheid im Eifelderby gegen den FC Roetgen tütete der Verein aus dem Fußballkreis Heinsberg vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga-Staffel 4 ein.

Ausgelassen gefeiert

Die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk kehrt somit zur neuen Saison in die Landesliga zurück, aus der man 2004 abgestiegen war, damals noch mit dem Spieler Marschalk auf dem Platz. Entsprechend ausgelassen wurde der Triumph auf fremden Terrain gefeiert, anschließend ging die Sause im eigenen Vereinsheim bis in die frühen Morgenstunden weiter. „Die Mannschaft hat alles im Vorfeld organisiert. Rund 150 Leute haben hier bei uns gefeiert. Das war schon klasse“, berichtete der Coach mit heiserer Stimme. Vorsorglich hatte der 46-Jährige bei seinem Arbeitgeber am Sonntagabend kurzfristig noch einen freien Tag angemeldet, um diesen besonderen Erfolg gebührend auszukosten.

„Wenn man sieht, wo wir vor fünf Jahren waren, dann ist das Ganze einfach überragend“, unterstreicht Marschalk, der die Sportfreunde aus der Kreisliga B in die Landesliga geführt hat. „Damals bin ich als Spieler für Uevekoven in der Landesliga aufgelaufen, jetzt steige ich mit den Jungs als Trainer auf. Das ist einfach cool.“

Dabei deutete zur Winterpause nicht viel darauf hin, dass die Sportfreunde noch auf Platz eins springen würden. Der Rückstand zu Herbstmeister Kohlscheider BC betrug zu diesem Zeitpunkt satte neun Punkte. Doch der KBC geriet in der Rückserie ordentlich ins Straucheln, Uevekoven feierte hingegen einen Sieg nach dem anderen. Am 20. Spieltag zog das Marschalk-Team dann am Konkurrenten vorbei und gab seitdem die Tabellenführung nicht mehr ab.

„Nach dem 2:2 gegen den KBC und den beiden anschließenden Siegen bei Ay-Yildizspor und gegen Eicherscheid hatte ich das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Danach haben wir ehrlicherweise im Training auch gar nicht mehr so viel gemacht, denn der Spirit der Mannschaft war einfach gut“, blickt der Erfolgscoach zurück, der hinterherschiebt: „Der Aufstieg war nicht mein primäres Ziel. Viel wichtiger war für mich, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickelt haben. Darauf bin ich sehr stolz.“

Die Weichen für die kommende Saison wurden in Uevekoven bereits gestellt. Top-Torjäger Danny Richter (33 Treffer, wechselt zu Germania Hilfarth) sowie Abwehrspieler Oguzhan Özdemir (SV Brachelen) und Ersatzkeeper Finn Keller (SC Wegberg) werden den Club verlassen. Marc Hotopp, Lucas De Brito (beide Union Schafhausen) und Joy-Slayd Mickels (Ay-Yildizspor Hückelhoven) stoßen neu zum Kader hinzu.

„Es kann durchaus sein, dass noch ein oder zwei Leute auf unseren Zug aufspringen werden. Wir müssen jetzt erst einmal ein bisschen runterfahren und dann gemeinsam mit dem Vorstand schauen, ob wir noch etwas machen können“, erläutert Marschalk, der seinem Herzensclub nach anfänglichem Zögern definitiv die Treue halten wird. „Ich habe das Ganze inzwischen mit meiner Frau und meinem Kind geklärt“, sagt er und lacht.

Die Party geht weiter

Die Vorfreude auf die große Herausforderung in neuer Umgebung ist bei Marschalk bereits spürbar. „Es wird noch einmal ein bisschen professioneller im Vergleich zur Bezirksliga. Im Großen und Ganzen bin ich aber ganz entspannt, da wir keinen Druck haben. Wir werden die Arbeit im Training ein wenig anpassen, und ich bin guter Dinge, dass wir schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden.“

Doch zunächst soll der jüngste Erfolg gebührend ausgekostet werden. Nach der Partie am Pfingstmontag (15 Uhr) gegen Rhenania Richterich geht die Party im Garten und Pool des Trainers mit entsprechenden Kaltgetränken weiter. Zum letzten Saisonspiel nach Hilfarth reisen die Uevekovener dann mit einem Planwagen an, ehe es am 26. Juni per Flieger zur abschließenden Mannschaftstour auf Mallorca geht.

„Ich bin vorher schon mit meiner Familie auf der Insel und werde dann zum Team stoßen. Da werden wir noch einmal richtig feiern, danach können wir uns dann erst einmal ausruhen“, unterstreicht der Coach mit einem Augenzwinkern.

Die Spiele im Überblick:

Eicherscheid - Roetgen 1:1: 1:0 T. Wilden (51.), 1:1 Ajuya (64.)

Alem. Mariadorf - Ay-Yildizspor Hückelhoven 4:2: 1:0 Kirschall (17.), 2:0 Özsoy (42.), 3:0 Kirschall (43.), 3:1 Kisan (61.), 3:2 Mickels (84.), 4:2 Dautzenberg (86.)

Welldorf-Güsten - Uevekoven 2:2: 0:1 Köllermeyer (31.), 1:1 Westmark (33.), 1:2 Jansen (37.), 2:2 Stradza (56.)

Konzen - SG Stolberg 0:1: 0:1 Behr (53.)

Arm. Eilendorf - Kohlscheider BC 1:8: 0:1 Roefe (12.), 1:1 Sipakis (20.), 1:2, 1:3 Labas (34., 40.), 1:4 Ott (41.), 1:5, 1:6 Labas (63., 72.), 1:7 Schäfer (74.), 1:8 Labas (78.)

VfR Würselen - Lohn 2:4: 0:1 Grafen (1.), 0:2 Wolf (14.), 0:3 Skonieczka (43.), 1:3 Majbour (48.), 1:4 Mürkens (83.), 2:4 Gülez (90.+3)

Richterich - Oidtweiler 3:0: 1:0 Schmidt (49.), 2:0, 3:0 Perez Schwartz (54., 57.)

