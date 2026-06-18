Rückkehr nach Remscheid: Gülmez läuft künftig für Bergisch Born auf Der Außenbahnspieler Ahmet Gülmez wechselt zum SSV Bergisch Born zurück und bringt reichlich Erfahrung sowie starke Offensivwerte mit. von Tristan Benten · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Gülmez (r.) läuft ab sofort für Bergisch Born – Foto: Saysay M

Der SSV Bergisch Born hat den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Mit Ahmet Gülmez wechselt ein erfahrener Offensivspieler nach Remscheid, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden kann.

Herausragende Vita Gülmez blickt bereits auf eine bemerkenswerte Laufbahn im Amateurfußball zurück. Besonders seine Statistiken in der Landesliga unterstreichen seine offensiven Qualitäten. In 89 Partien sammelte der Außenbahnspieler insgesamt 51 Scorerpunkte. Doch auch auf höherem Niveau wusste er zu überzeugen: In 45 Oberliga-Einsätzen steuerte er weitere 18 Scorerpunkte bei und stellte damit seine Qualitäten regelmäßig unter Beweis. In seiner bisherigen Karriere lief Gülmez unter anderem für den FSV Vohwinkel, den MSV Düsseldorf, den DV Solingen sowie den SC Velbert auf. Dort konnte er immer wieder mit starken Leistungen glänzen und machte zeitgleich viele Vereine auf sich aufmerksam. Den Zuschlag sicherte sich allerdings der SSV Bergisch Born.

Von Beginn an starke Zahlen Bereits in seiner ersten Saison im Herrenbereich überzeugte er auf ganzer Linie. Beim A-Ligisten SC Ayyildiz Remscheid konnte er in jungen Jahren bereits in 28 Partien 41 mal einnetzen und sich somit die Torjägerkanone schnappen. Zeitgleich verhalf er seiner Mannschaft zum Aufstieg in die Bezirksliga. Auch bei seinen späteren Stationen konnte Gülmez glänzen. In der vergangenen Spielzeit kam er auf fünf Scorer (vier Treffer und eine Vorlage) in nur sieben Partien für den SC Velbert in der Landesliga. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung bei Bergisch Born.