Rückkehr nach Lübeck: Boccaccio wieder bei Phönix Der Offensivspieler kommt vom VfB Oldenburg zurück und hat klare Ziele für die neue Saison. von m.c · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: 1fc_phoenix_luebeck

Der 1. FC Phönix Lübeck kann einen weiteren Neuzugang vermelden – und zugleich einen bekannten Rückkehrer begrüßen: Julian Boccaccio schließt sich erneut dem Regionalligisten an. Der Offensivspieler wechselt vom VfB Oldenburg zurück an seine frühere Wirkungsstätte. Boccaccio, der bereits in der Vergangenheit für Phönix Lübeck auflief, kennt sowohl das Umfeld als auch die sportlichen Strukturen des Vereins bestens. Umso größer ist die Freude über das Wiedersehen – auf beiden Seiten. „Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Wir haben uns damals bei Phönix und in Lübeck sehr wohlgefühlt. Das ist für meine kleine Familie und mich ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung gewesen“, erklärt der Rückkehrer.

Neben den persönlichen Gründen spielt auch der sportliche Ehrgeiz eine entscheidende Rolle. Mit klaren Zielen vor Augen möchte Boccaccio an frühere Erfolge anknüpfen: „Natürlich komme ich auch zurück, damit wir sportlich erfolgreich sind und wie beim letzten Mal um die Meisterschaft mitspielen.“ Der Transfer unterstreicht die Ambitionen des 1. FC Phönix Lübeck, in der kommenden Saison eine bedeutende Rolle in der Regionalliga zu spielen. Mit Boccaccio gewinnt die Mannschaft nicht nur Qualität in der Offensive, sondern auch einen Spieler, der den Verein bereits kennt und sich schnell wieder integrieren dürfte.