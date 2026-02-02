Rückkehr nach Leverkusen: Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann

Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann. – Foto: SK Sturm Graz

Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Tim Oermann war in den vergangenen Monaten ein wichtiger Teil unserer Mannschaft – eine vorzeitige Beendigung der Leihe zur Winterpause war ursprünglich nicht vorgesehen. Letztlich erreichte das Angebot Leverkusens jedoch eine wirtschaftliche Dimension, die wir nicht unberücksichtigt lassen konnten. Wir möchten uns bei Tim für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“