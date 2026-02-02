 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Rückkehr nach Leverkusen: Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann

Der SK Puntigamer Sturm Graz und Bayer 04 Leverkusen einigen sich auf die Beendigung der Leihe von Tim Oermann. Der 22-jährige Deutsche kehrt dadurch mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein zurück. Für den SK Sturm bestritt Oermann insgesamt 24 Pflichtspiele, in denen dem Innenverteidiger ein Tor und ein Assist gelangen.

von SK Sturm Graz · Heute, 19:49 Uhr · 0 Leser
Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann.
Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann. – Foto: SK Sturm Graz

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
Bundesliga - AT
Bayer 04
Sturm Graz
Tim Oermann
Tim Oermann

Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Tim Oermann war in den vergangenen Monaten ein wichtiger Teil unserer Mannschaft – eine vorzeitige Beendigung der Leihe zur Winterpause war ursprünglich nicht vorgesehen. Letztlich erreichte das Angebot Leverkusens jedoch eine wirtschaftliche Dimension, die wir nicht unberücksichtigt lassen konnten. Wir möchten uns bei Tim für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“