Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rückkehr nach Leverkusen: Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann
Der SK Puntigamer Sturm Graz und Bayer 04 Leverkusen einigen sich auf die Beendigung der Leihe von Tim Oermann. Der 22-jährige Deutsche kehrt dadurch mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein zurück. Für den SK Sturm bestritt Oermann insgesamt 24 Pflichtspiele, in denen dem Innenverteidiger ein Tor und ein Assist gelangen.
von SK Sturm Graz · Heute, 19:49 Uhr · 0 Leser
Sturm Graz beendet Leihe von Tim Oermann. – Foto: SK Sturm Graz
Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Tim Oermann war in den vergangenen Monaten ein wichtiger Teil unserer Mannschaft – eine vorzeitige Beendigung der Leihe zur Winterpause war ursprünglich nicht vorgesehen. Letztlich erreichte das Angebot Leverkusens jedoch eine wirtschaftliche Dimension, die wir nicht unberücksichtigt lassen konnten. Wir möchten uns bei Tim für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“