Rückkehr nach Laupheim – Olympia verpflichtet Moriz Stöhr Der FV verkündet den nächsten Neuzugang für die Saison 26/27 von Matthias Kloos · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Riedlingen

Der FV Olympia Laupheim treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Moriz Stöhr seinen zweiten Neuzugang präsentiert. Der 23-Jährige kehrt nach drei Jahren in Riedlingen zu seinem Heimatverein zurück, für den er bereits in der Jugend aktiv war und in der Saison 2022/23 auch Einsätze für die zweite Mannschaft absolvierte.

„Heute dürfen wir unseren zweiten Neuzugang präsentieren. Moriz Stöhr wechselt nach drei Jahren in Riedlingen, zurück nach Laupheim“, so der FV in einer Mitteilung. Damit setzt der Landesligist seinen eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler zu integrieren. Zuvor hatte Olympia bereits die Verpflichtung von Torjäger Dominik Martin bekanntgegeben. Emotionale Rückkehr zum Heimatverein

Für Stöhr selbst steht neben den sportlichen Aspekten vor allem die persönliche Komponente im Vordergrund. „Der Wechsel zurück nach Laupheim freut mich besonders, weil ich nun mit meinem Bruder gemeinsam in einer Mannschaft spielen kann. Außerdem freu ich mich auf den Verein, das Umfeld und das Team, weshalb sich die Rückkehr jetzt genau richtig für mich anfühlt.“ Der Wechsel ist damit nicht nur sportlich motiviert, sondern auch Ausdruck einer engen Verbindung zum Verein. In der laufenden Spielzeit kam Stöhr auf 19 Einsätze und erzielte zwei Tore. In Laupheim soll er künftig im offensiven Mittelfeld zusätzliche Impulse setzen.