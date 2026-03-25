Rückkehr nach Laupheim – Olympia verpflichtet Moriz Stöhr

Der FV Olympia Laupheim treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Moriz Stöhr seinen zweiten Neuzugang präsentiert. Der 23-Jährige kehrt nach drei Jahren in Riedlingen zu seinem Heimatverein zurück, für den er bereits in der Jugend aktiv war und in der Saison 2022/23 auch Einsätze für die zweite Mannschaft absolvierte.
„Heute dürfen wir unseren zweiten Neuzugang präsentieren. Moriz Stöhr wechselt nach drei Jahren in Riedlingen, zurück nach Laupheim“, so der FV in einer Mitteilung. Damit setzt der Landesligist seinen eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler zu integrieren. Zuvor hatte Olympia bereits die Verpflichtung von Torjäger Dominik Martin bekanntgegeben.
Emotionale Rückkehr zum Heimatverein
Für Stöhr selbst steht neben den sportlichen Aspekten vor allem die persönliche Komponente im Vordergrund. „Der Wechsel zurück nach Laupheim freut mich besonders, weil ich nun mit meinem Bruder gemeinsam in einer Mannschaft spielen kann. Außerdem freu ich mich auf den Verein, das Umfeld und das Team, weshalb sich die Rückkehr jetzt genau richtig für mich anfühlt.“
Der Wechsel ist damit nicht nur sportlich motiviert, sondern auch Ausdruck einer engen Verbindung zum Verein. In der laufenden Spielzeit kam Stöhr auf 19 Einsätze und erzielte zwei Tore. In Laupheim soll er künftig im offensiven Mittelfeld zusätzliche Impulse setzen.
"Moriz passt perfekt in unser Profil"
Team-Manager und Trainer Andy Spann sieht im Neuzugang eine gezielte Verstärkung und ordnet ihn in das Anforderungsprofil des Vereins ein. „Ich freue mich sehr, dass Moriz zu uns kommt. Er passt perfekt in unser Profil.“ Besonders hebt Spann die Entwicklung des Spielers hervor: „Er ist jung, kennt die Olympia, hat tolle Fortschritte in Riedlingen gemacht und trägt das Herz an der richtigen Stelle.“
Neben den sportlichen Qualitäten spielt auch die Einstellung eine zentrale Rolle. „Moriz hat eine super Einstellung für sein Team und wird uns im offensiven Mittelfeld verstärken.“
Die Mitteilung endet mit folgender Botschaft an den Neuzugang: „Schön, dass du Olympianer wirst, Moriz!“
Sportliche Situation bleibt angespannt
Während die Planungen für die kommende Saison bereits laufen, bleibt die aktuelle sportliche Lage herausfordernd. Der FV Olympia Laupheim steht derzeit auf Platz acht der Landesliga Staffel 4 und wartet seit neun Spielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage im Derby gegen den SV Mietingen. Am kommenden Sonntag trifft die Mannschaft auswärts um 15 Uhr auf den Tabellendritten SSG Ulm.