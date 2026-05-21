Rückkehr nach Hasede: Felix Vorwerk verstärkt den TuS zur neuen Saison

Vorwerk wechselte im Sommer 2022 zum SV Einum und gehörte dort über mehrere Jahre hinweg zu den konstantesten Akteuren. Auch in sportlich schwierigeren Phasen blieb der Defensivspieler Stammkraft und überzeugte vor allem durch seine Vielseitigkeit. Sowohl auf den Außenbahnen als auch im Abwehrzentrum kam er regelmäßig zum Einsatz, zudem konnte er situativ auch offensiv Akzente setzen.

Nun folgt die Rückkehr zum Heimatverein. Beim TuS Hasede sehen die Verantwortlichen in Vorwerk nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch einen wichtigen Faktor für die Mannschaftsdynamik. Besonders seine Zweikampfstärke, Spielintelligenz und Mentalität gelten intern als Eigenschaften, die dem Team zusätzliche Stabilität verleihen sollen.