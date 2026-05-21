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Rückkehr nach Hasede: Felix Vorwerk verstärkt den TuS zur neuen Saison
Der flexible Defensivspieler kehrt aus Einum zurück nach Hasede
von FD · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Vorwerk kehrt nach Hasede zurück – Foto: IG: tushasede
Der TuS Hasede treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann einen Rückkehrer präsentieren. Mit Felix Vorwerk kehrt ein Spieler an den Sportplatz zurück, der den Verein bestens kennt und trotz seiner erst 25 Jahre bereits reichlich Erfahrung im Bezirksliga-Fußball mitbringt.
Vorwerk wechselte im Sommer 2022 zum SV Einum und gehörte dort über mehrere Jahre hinweg zu den konstantesten Akteuren. Auch in sportlich schwierigeren Phasen blieb der Defensivspieler Stammkraft und überzeugte vor allem durch seine Vielseitigkeit. Sowohl auf den Außenbahnen als auch im Abwehrzentrum kam er regelmäßig zum Einsatz, zudem konnte er situativ auch offensiv Akzente setzen.
Nun folgt die Rückkehr zum Heimatverein. Beim TuS Hasede sehen die Verantwortlichen in Vorwerk nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch einen wichtigen Faktor für die Mannschaftsdynamik. Besonders seine Zweikampfstärke, Spielintelligenz und Mentalität gelten intern als Eigenschaften, die dem Team zusätzliche Stabilität verleihen sollen.
Für Hasede ist der Transfer ein weiterer Schritt in Richtung Kontinuität und Kaderentwicklung. Nach einer bislang wechselhaften Saison in der Bezirksliga Hannover 4 bewegt sich der Aufsteiger mit 40 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Die Verantwortlichen arbeiten dennoch frühzeitig am Kader für die kommende Spielzeit und setzen dabei verstärkt auf Spieler mit Vereinsbezug und Erfahrung aus der Region.
Vorwerk selbst machte deutlich, dass der Kontakt zum Verein während seiner Zeit in Einum nie abgerissen sei und für ihn eine Rückkehr nach Hasede stets eine besondere Option geblieben sei. Neben der Mannschaft freue er sich vor allem auf das Umfeld und die enge Verbindung innerhalb des Vereins.
Mit der Verpflichtung erhält der TuS Hasede einen flexibel einsetzbaren Spieler, der sowohl sportlich als auch menschlich sofort integriert sein dürfte.