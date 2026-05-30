Rückkehr nach Flittard: Dogan Oymak folgt auf Angelo Mazza

Bei der Spielvereinigung Köln-Flittard laufen die personellen Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Nach zwei Spielzeiten wird Angelo Mazza den Verein verlassen und zum A-Ligisten TSV Schönau wechseln. Seine Nachfolge ist bereits geregelt und dabei setzt die Vereinsführung auf einen Rückkehrer. Mit dem 39-jährigen Dogan Oymak übernimmt ein alter Bekannter das Kommando an der Seitenlinie, der den Klub bestens kennt und vor einer großen Aufgabe steht.
Sportlich schlagen beim Landesligisten derzeit harte Zeiten ins Kontor. Mit 22 Punkten liegt die Mannschaft fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer der Landesliga und steht dicht vor dem Abstieg in die Bezirksliga, in der man letztmals in der Spielzeit 2022/23 um Punkte kämpfte. Unabhängig von der endgültigen Klassenzugehörigkeit leitet Oymak ab dem Sommer den sportlichen Turnaround ein. Der Coach stand bis Ende März beim Bezirksligisten CfB Ford Niehl unter Vertrag – eine Parallele zu seinem Vorgänger Mazza, der einst denselben Weg aus Niehl nach Flittard einschlug.
Für Oymak ist das neue Engagement eine absolute Herzensangelegenheit, schließlich wohnt er nur zwei Minuten von der Anlage entfernt. Bereits zwischen 2011 und 2016 lenkte er als Trainer und Spielertrainer die Geschicke des Vereins, damals noch auf Asche und in der Kreisliga B.
„Ich habe damals den Neuaufbau des Vereins hautnah miterlebt: eine neue B-Jugend, eine neue A-Jugend und mit den Jahren die Integration der Jugendspieler in den Seniorenbereich. Wir hatten damals eine verdammt gute Qualität, die den Verein über Jahre geprägt hat. Fünf Jahre als Trainer und Spielertrainer – meine ersten Erfolge habe ich in Flittard gemacht. Schöne Zeiten, damals noch mit Ascheplatz und die Erste in der Kreisliga B. Der Kontakt zu Flittard ist nie abgebrochen – ich bin ein Flittarder Jung, wohne und lebe hier. Und Angelo und ich sind über die Jahre gute Freunde geworden. Er hat mich damals zu Ford Niehl geholt, jetzt ist er in meinem Verein gelandet – manchmal schreibt der Fußball eben seine eigenen Geschichten“, so Oymak über die Beweggründe und seine Verbindung zum Verein.
Trotz seines persönlichen Grundsatzes, eigentlich nicht an alte Wirkungsstätten zurückzukehren, überzeugten ihn die Gespräche mit den Verantwortlichen restlos. Oymak sieht die aktuelle Dissonanz im Verein als reizvolle Herausforderung, um eine neue Identität zu etablieren.
„Das hier ist eine reine Herzensangelegenheit. Ich hatte eigentlich nie vor, zu einem Verein zurückzukehren, bei dem ich bereits Trainer war – fast schon ein Aberglaube von mir. Aber durch Gespräche mit dem Vorstand und alten Wegbegleitern von damals war schnell klar: Ich greife noch mal an. Der Verein hat in den Jahren vieles richtig gemacht und sich in der Bezirks- und Landesliga etabliert, aber aktuell läuft einiges unstimmig. Genau das macht die Aufgabe für mich interessant – solche Situationen kenne ich, und ich habe Lust darauf. Was genau auf mich zukommt, kann ich ehrlich gesagt noch nicht im Detail sagen. Aber eines ist klar: Wir müssen wieder eine Identität in den Verein bringen. Junge Spieler entwickeln, ihnen Zeit geben, den Verein auf gesunden Beinen aufzustellen. Das wird kein schneller Prozess – aber das ist der Weg“, blickt der neue Chefcoach voraus.
Hinsichtlich des Kaders hält sich der 39-Jährige noch bedeckt, verweist aber auf das exzellente Umfeld des Klubs: „Ob es einen großen Umbruch geben wird, das wird sich zeigen. Unabhängig davon, in welcher Spielklasse wir starten – wir beginnen einen Neuanfang, und alle werden sehen, ob es klappt oder nicht. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Aber ich gebe alles", ist Oymak überzeugt und lobt die Infrastruktur der SpVg mit einen eigenen Gym am Platz, eigene Räume für Coaches und Analysen in höchsten Tönen.
Für den sportlichen Neuanfang zur kommenden Spielzeit sucht die SpVg Köln-Flittard noch tatkräftige Verstärkung. Im Kader der ersten Herrenmannschaft sind für die neue Saison noch einige Positionen zu besetzen.
Du hast Interesse, Teil des Projekts zu werden? Potenzielle Neuzugänge können sich am Montag (01.06.) oder Donnerstag (04.06.) im Training vorstellen. Eine vorherige Anmeldung beim neuen Trainer Dogan Oymak unter der Handynummer 015778964840 ist erwünscht!