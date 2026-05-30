Rückkehr nach Flittard: Dogan Oymak folgt auf Angelo Mazza Der 39-jährige „Flittarder Jung“ übernimmt im Sommer beim drohenden Landesliga-Absteiger. von Andreas Santner · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Dogan Oymak kehr an seine alte Wirkungsstätte zurück. – Foto: Christoph Tiroux / Vanessa Ber

Bei der Spielvereinigung Köln-Flittard laufen die personellen Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Nach zwei Spielzeiten wird Angelo Mazza den Verein verlassen und zum A-Ligisten TSV Schönau wechseln. Seine Nachfolge ist bereits geregelt und dabei setzt die Vereinsführung auf einen Rückkehrer. Mit dem 39-jährigen Dogan Oymak übernimmt ein alter Bekannter das Kommando an der Seitenlinie, der den Klub bestens kennt und vor einer großen Aufgabe steht.

Sportlich schlagen beim Landesligisten derzeit harte Zeiten ins Kontor. Mit 22 Punkten liegt die Mannschaft fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer der Landesliga und steht dicht vor dem Abstieg in die Bezirksliga, in der man letztmals in der Spielzeit 2022/23 um Punkte kämpfte. Unabhängig von der endgültigen Klassenzugehörigkeit leitet Oymak ab dem Sommer den sportlichen Turnaround ein. Der Coach stand bis Ende März beim Bezirksligisten CfB Ford Niehl unter Vertrag – eine Parallele zu seinem Vorgänger Mazza, der einst denselben Weg aus Niehl nach Flittard einschlug. Für Oymak ist das neue Engagement eine absolute Herzensangelegenheit, schließlich wohnt er nur zwei Minuten von der Anlage entfernt. Bereits zwischen 2011 und 2016 lenkte er als Trainer und Spielertrainer die Geschicke des Vereins, damals noch auf Asche und in der Kreisliga B.

„Manchmal schreibt der Fußball eigene Geschichten“ „Ich habe damals den Neuaufbau des Vereins hautnah miterlebt: eine neue B-Jugend, eine neue A-Jugend und mit den Jahren die Integration der Jugendspieler in den Seniorenbereich. Wir hatten damals eine verdammt gute Qualität, die den Verein über Jahre geprägt hat. Fünf Jahre als Trainer und Spielertrainer – meine ersten Erfolge habe ich in Flittard gemacht. Schöne Zeiten, damals noch mit Ascheplatz und die Erste in der Kreisliga B. Der Kontakt zu Flittard ist nie abgebrochen – ich bin ein Flittarder Jung, wohne und lebe hier. Und Angelo und ich sind über die Jahre gute Freunde geworden. Er hat mich damals zu Ford Niehl geholt, jetzt ist er in meinem Verein gelandet – manchmal schreibt der Fußball eben seine eigenen Geschichten“, so Oymak über die Beweggründe und seine Verbindung zum Verein. Fokus auf Identität, Jugend und Infrastruktur Trotz seines persönlichen Grundsatzes, eigentlich nicht an alte Wirkungsstätten zurückzukehren, überzeugten ihn die Gespräche mit den Verantwortlichen restlos. Oymak sieht die aktuelle Dissonanz im Verein als reizvolle Herausforderung, um eine neue Identität zu etablieren.