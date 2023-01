Rückkehr nach elf Jahren Die Mission lautet Klassenerhalt im Hammergrund. Und ein erfahrener Rückkehrer könnte ein wichtiges Puzzleteil auf den Weg dahin werden.

In der Saison 2010/11 lief Lukas Mosert im zarten Alter von 21 Jahren bereits im Hammergrund auf. Damals kickte die Germania noch in der Thüringenliga. In 21 Spielen steuerte der zentrale Mittelfeldspieler damals drei Tore bei. Sein Vater Erhard Mosert war zu dieser Zeit Trainer in Ilmenau. Und der Vater war es auch, der diesmal den Kontakt knüpfte. „Lukas hatte sich nach der letzten Saison in Friesen abgemeldet und war zuletzt vereinslos. Er hatte natürlich jetzt viele Anfragen, aber sich letztendlich bereit erklärt uns zu helfen. Das ist eine tolle Sache für uns“, freut sich der sportliche Leiter der Germania - Chris Schneider - über den Winterneuzugang.

Einige Stationen im Kerbholz

In seiner Jugendzeit spielte Lukas Mosert unter seinem Vater Erhard beim „goldenen Jahrgang“ des FC Hinternah-Schönbrunn, die im B-Junioren-Alter Landesmeister im Jahr 2006 wurden. Über das Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena ging es für Lukas dann in den Männerbereich. Nach einer Oberliga-Saison für die Zeiss-Reserve, spielte er bei SCHOTT Jena auch in der fünfthöchsten Liga für eine Spielzeit. Nach dem angesprochenen Jahr in Ilmenau ging es für den Edeltechniker zum 1. Suhler SV in die Landesklasse. Nach vier Jahren in der Waffenstadt verschlug es Lukas Mosert nach Bayern. Vier Spielzeiten kickte er beim FC Coburg, stieg mit dem Verein aus der Bayernliga ab und schließlich wieder auf. Im Aufstiegsjahr traf er in 29 Partien gleich 33 Mal ins Schwarze und war damit zweitbester Ligatorschütze. Nach zwei Corona-Jahren beim SV Friesen (Landesliga Bayern Nordwest) war im letzten Sommer zunächst Schluss mit Fußballspielen. Nun schließt sich für Lukas ein Kreis mit der Rückkehr nach Ilmenau.