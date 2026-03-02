Rückkehr nach einem Jahr Verletzungspause und Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Offensivspieler gilt als feste Größe im Kader und soll nun Schritt für Schritt wieder an die Belastung herangeführt werden. Die Verantwortlichen setzen auf einen behutsamen Aufbau, um ihm eine nachhaltige Rückkehr in den Spielbetrieb zu ermöglichen.

Beim SV Perouse gibt es in der Kreisliga B4 Enz/Murr eine erfreuliche Personalnachricht: Giacomo Battiato ist nach fast einjähriger Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt. In seinem ersten Einsatz kam er auf 30 Spielminuten und sammelte wichtige Wettkampfpraxis.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TASV Hessigheim

Beim TASV Hessigheim schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Enz/Murr weiter voran. Mit Max Keller bleibt ein zentraler Leistungsträger dem Verein erhalten. Der Mittelfeldspieler kam in der Vorsaison zum TASV und entwickelte sich sofort zum Stammspieler im Herrenbereich.

Trotz einer Verletzung zu Saisonbeginn steht Keller bereits bei 43 Pflichtspielen und 16 Torbeteiligungen, darunter acht Treffer und acht Vorlagen. Seine Bedeutung unterstrich er auch im Pokalfinale, als er in der Startelf stand und den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte.

Mit seiner Vielseitigkeit im zentralen Mittelfeld bleibt Keller ein wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des TASV. Derzeit steckt der TASV Hessigheim im Abstiegskampf, freut sich aber nun über positive Neuigkeiten.

