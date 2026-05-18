Rückkehr nach Bückeburg

– Foto: FuPa-Grafik

Der VfL Bückeburg hat die Rückkehr von Lennon Blaha bekanntgegeben. Wie der Verein über Instagram mitteilte, wechselt der 20-Jährige von Preußen Espelkamp zur ersten Herrenmannschaft des Bezirksligisten.

Rückkehr an frühere Wirkungsstätte

Blaha spielte bereits in der Jugend für den VfL und kehrt nun nach Stationen im westfälischen Fußball nach Bückeburg zurück. Der Verein verweist insbesondere auf die Erfahrung des Offensivspielers aus der Westfalenliga sowie auf dessen Entwicklungspotenzial.

In dem Beitrag bezeichnet der VfL Blaha als „echte Verstärkung“ und hebt vor allem dessen „Dynamik“ und „Spielintelligenz“ hervor. Zudem betont der Klub die besondere Verbindung des Spielers zum Verein durch dessen frühere Zeit in Grün und Weiß.