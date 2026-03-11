Rückkehr nach Börger: Kevin Abeln verstärkt die DJK Eintracht

Die DJK Eintracht Börger kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Kevin Abeln kehrt nach mehreren Jahren beim SV Sparta Werlte zu seinem Heimatverein zurück und bringt wertvolle Erfahrung aus Bezirksliga und Landesliga mit.

Der heute 21-Jährige stammt aus der Börgeraner Jugend und wechselte bereits in der B-Jugend zum SV Sparta Werlte, wo er in der Bezirksliga spielte. In den vergangenen Jahren entwickelte sich Abeln dort zu einem festen Bestandteil seiner Teams und sammelte als Stammspieler wichtige Spielpraxis sowohl in der Herren-Bezirksliga als auch in der Jugend-Landesliga.