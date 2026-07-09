Rückkehr nach acht Jahren

Janik Mäder läuft künftig wieder für die Schützlinge von Trainer Georg Martin Leopold auf. Der 29-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Für Janik Mäder ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Nach acht Jahren, in denen er für den FSV Zwickau, Energie Cottbus und zuletzt die BSG Chemie Leipzig auflief, zieht es den variabel einsetzbaren Angreifer zurück nach Meuselwitz. Ausschlaggebend für den Wechsel war vor allem ein familiär bedingter Wohnortwechsel.
Die Freude über das Comeback ist dennoch groß. „Ich hatte, auch wenn es einige Jahre her ist, eine großartige Zeit beim ZFC und möchte mit meiner Erfahrung und meinem Können einen Beitrag leisten, dass der ZFC schnellstmöglich in die Regionalliga zurückkehrt“, erklärt der zweifache Familienvater.
Auch ZFC-Trainer Georg Martin Leopold sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die kommende Saison: „Janik ist mittlerweile ein erfahrener Spieler, der viel erlebt hat und von dem wir erwarten können, dass er vorangeht und seine Erfahrung einbringt.“
Beim ZFC Meuselwitz wird Mäder künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen.