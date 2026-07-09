Rückkehr nach acht Jahren

Ein Kreis schließt sich: Janik Mäder (hier vor über acht Jahren, links) kehrt zum ZFC Meuselwitz zurück. Zuletzt war er bei der BSG Chemie Leipzig am Ball. – Foto: Christian Donner - Photography

Janik Mäder läuft künftig wieder für die Schützlinge von Trainer Georg Martin Leopold auf. Der 29-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Für Janik Mäder ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Nach acht Jahren, in denen er für den FSV Zwickau, Energie Cottbus und zuletzt die BSG Chemie Leipzig auflief, zieht es den variabel einsetzbaren Angreifer zurück nach Meuselwitz. Ausschlaggebend für den Wechsel war vor allem ein familiär bedingter Wohnortwechsel.

Die Freude über das Comeback ist dennoch groß. „Ich hatte, auch wenn es einige Jahre her ist, eine großartige Zeit beim ZFC und möchte mit meiner Erfahrung und meinem Können einen Beitrag leisten, dass der ZFC schnellstmöglich in die Regionalliga zurückkehrt“, erklärt der zweifache Familienvater.