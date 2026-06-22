Rückkehr nach 20 Jahren: Hikmet Erdogan wird Teammanager in Spich Ab Sommer ist „Hiko" zurück an alter Wirkungsstätte von Benedikt Hitze · Heute, 13:02 Uhr · 0 Leser

In der neuen Saison kehrt Hikmet Erdogan als Teammanager zurück nach Spich – Foto: 1. FC Spich

Der Landesligist 1. FC Spich stellt ein neues Gesicht im Team um das Team vor. Wie der Verein bekannt gab, übernimmt Hikmet Erdogan – in Fußballerkreisen bestens bekannt als „Hiko“ – ab sofort den Posten des Teammanagers für die erste Mannschaft. Für den Verein ist es eine emotionale Personalie, denn Erdogan kehrt nach genau zwei Jahrzehnten zu seinen sportlichen Wurzeln zurück.

Entlastung und Organisation im Hintergrund In seiner neuen Rolle hat der Rückkehrer genaue Vorstellungen von seinen künftigen Kernaufgaben und der täglichen Arbeit am Platz: „Ich werde künftig als Teammanager neben Ralf Winiarz tätig sein. Meine Aufgabe wird es sein, nah an der Mannschaft zu sein und immer ein offenes Ohr für die Spieler und das Trainerteam zu haben. Dadurch werden sowohl der Trainer als auch Ralf entlastet, denn durch meine Erfahrung weiß ich, was benötigt wird, damit sich die Mannschaft voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kann.“ Unterstützt von den Vereinsgremien will Erdogan dafür sorgen, dass der Fokus komplett auf dem Sportlichen liegen kann. Auch die mittel- und langfristige Kaderplanung hat er dabei fest im Blick: „Alles, was rund um die Mannschaft organisiert und geregelt werden muss, werde ich übernehmen, damit möglichst wenig Unruhe entsteht. Dabei habe ich die volle Unterstützung des Vorstands. Sollte im Winter Bedarf auf bestimmten Positionen bestehen, werde ich mich gemeinsam mit Ralf zusammensetzen, um passende Verstärkungen für die Mannschaft zu finden.“