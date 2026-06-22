Rückkehr nach 20 Jahren: Hikmet Erdogan wird Teammanager in Spich

Der Landesligist 1. FC Spich stellt ein neues Gesicht im Team um das Team vor. Wie der Verein bekannt gab, übernimmt Hikmet Erdogan – in Fußballerkreisen bestens bekannt als „Hiko“ – ab sofort den Posten des Teammanagers für die erste Mannschaft. Für den Verein ist es eine emotionale Personalie, denn Erdogan kehrt nach genau zwei Jahrzehnten zu seinen sportlichen Wurzeln zurück.
In seiner neuen Rolle hat der Rückkehrer genaue Vorstellungen von seinen künftigen Kernaufgaben und der täglichen Arbeit am Platz: „Ich werde künftig als Teammanager neben Ralf Winiarz tätig sein. Meine Aufgabe wird es sein, nah an der Mannschaft zu sein und immer ein offenes Ohr für die Spieler und das Trainerteam zu haben. Dadurch werden sowohl der Trainer als auch Ralf entlastet, denn durch meine Erfahrung weiß ich, was benötigt wird, damit sich die Mannschaft voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kann.“
Unterstützt von den Vereinsgremien will Erdogan dafür sorgen, dass der Fokus komplett auf dem Sportlichen liegen kann. Auch die mittel- und langfristige Kaderplanung hat er dabei fest im Blick: „Alles, was rund um die Mannschaft organisiert und geregelt werden muss, werde ich übernehmen, damit möglichst wenig Unruhe entsteht. Dabei habe ich die volle Unterstützung des Vorstands. Sollte im Winter Bedarf auf bestimmten Positionen bestehen, werde ich mich gemeinsam mit Ralf zusammensetzen, um passende Verstärkungen für die Mannschaft zu finden.“
Dass dieser Wechsel für ihn weit mehr als nur ein gewöhnlicher Funktionärsjob ist, liegt an der gemeinsamen, geschichtsträchtigen Vergangenheit. In der Saison 2006/2007 trug Erdogan bereits als 19-jähriger Spieler das gelb-schwarze Trikot. Damals feierte der Klub den Aufstieg in die Landesliga. Der Blick auf die damaligen Weggefährten weckt bei Hiko große Nostalgie und Vorfreude: „Vor 20 Jahren durfte ich bereits das Trikot des 1. FC Spich tragen. Damals gelang uns etwas Historisches: Der Aufstieg in die Landesliga – der erste nach 39 Jahren. Im Tor stand damals Oliver Thoss, an der Seitenlinie war Ralf Winiarz aktiv und im Vorstand engagierte sich Axel Linden. Nach mehr als 20 Jahren sind wir nun wieder vereint – jeder in einer anderen Rolle, aber alle mit dem gleichen Ziel: den 1. FC Spich erfolgreich weiterzuentwickeln.“
Abgerundet wird die Rückkehr durch ein Wiedersehen auf dem Rasen mit einer echten Vereinsikone, die damals wie heute die Knochen für den Klub hinhält: „Ganz besonders freue ich mich auch auf das Wiedersehen mit Dennis Pastoors. Er ist der einzige Spieler aus unserem damaligen Aufstiegskader, der heute noch Teil der Mannschaft ist. Nach über 20 Jahren wieder gemeinsam für den Verein tätig zu sein, ist etwas ganz Besonderes.“