Rückkehr nach 16 Jahren: TFC Köln will „eine positive Rolle spielen"

Nach 16 Jahren kehrt der TFC Köln in die Bezirksliga zurück. Trainer Oguz Kahraman sieht sein Team auf einem guten Weg – und will es Schritt für Schritt etablieren.

Der TFC Köln ist zurück in der Bezirksliga – erstmals seit der Saison 2008/09. Möglich machte das die Meisterschaft in der Kreisliga A Köln, punktgleich mit Mitaufsteiger Deutz 05 II. Trainer Oguz Kahraman, der das Team im Sommer übernommen hat, hält sich mit einem Rückblick auf die Vorsaison zurück. „Ein Fazit zu ziehen von meiner Seite wäre so nicht richtig. Ich habe gesehen, dass Andrew Sinkala im Anschluss an Salvatore Trovato gegen Ende der Saison der Mannschaft den Feinschliff gegeben hat. Er hat wohl die richtigen Rädchen gedreht, um dann letztendlich am Ende dann auch Meister zu sein und auch aufzusteigen.“ Für die Zukunft ist der Anspruch klar: „Wir wollen natürlich definitiv noch professioneller auftreten, auch wenn wir ein Amateurteam sind, aber wir wollen das Ganze so professionell wie möglich angehen.“

Kahraman hat für die Sommervorbereitung einen ungewöhnlich großen Kader zur Verfügung. „Wir hatten rund 41 Spieler auf dem Papier und suchen uns da aus, was passen könnte. Das wird jetzt in den nächsten Tagen geschehen.“ Zunächst lag der Fokus klar auf Fitnessarbeit: „Wir haben uns die ersten drei Wochen im konditionellen Bereich sehr, sehr stark verbessert und gehen jetzt in den letzten Wochen vor dem endgültigen Meisterschaftsbeginn in den Feinschliff.“ Der Trainer weiß: „In der Bezirksliga wird ein anderer Fußball gespielt, ein schnellerer und taktisch mehr geprägter Fußball.“

Lob für die Vereinsführung

Die Transferperiode lief aus Sicht des 49-Jährigen nach Plan. „Da muss ich der Vereinsführung ein Lob aussprechen. Es wurden uns Spieler zur Verfügung gestellt, wo wir sagen: Ja, mit diesen Spielern können wir eine positive Rolle in dieser Bezirksliga spielen. Wir sind auf den Positionen aktuell – wenn man sich jetzt den vermeintlich endgültigen Kader anguckt – sehr gut besetzt.“

Einige Spieler verließen den Klub beispielsweiße in Richtung SC Borussia Kalk. Kahraman will das nicht bewerten: „Ich möchte kein Urteil gegenüber den Jungs fällen. In der Zeit, wo sie da waren, haben sie sowohl unter Salva, aber auch André Otten einen guten Job so weit hinbekommen.“

Kahraman: "Letztendlich ist es ein Hobby"

Für die neue Saison hat Kahraman eine klare Marschroute: „Wir wollen eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen, wollen ankommen und relativ schnell die nötigen Punkte sammeln. Und daran wird auch das Trainerteam gemessen.“ Dabei setzt er auf Kontinuität und Zusammenhalt: „Ich wünsche mir einfach, dass die Spieler genauso weitermachen und im Zusammenhalt als Team das Ziel vor Augen haben.“ Der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen: „Letztendlich ist es ein Hobby. Und dieses Hobby wollen wir so ernst wie möglich angehen und wollen als Trainerteam den Spaß auch vermitteln.“