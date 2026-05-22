Rückkehr nach 15 Jahren – TSV Gilching II präsentiert neuen Trainer Viktor Zimmermann wieder in Gilching von Tobias Huber · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Willkommen zurück: Viktor Zimmermann (M.) war bis vor 15 Jahren schon einmal beim TSV Gilching-Argelsried als Trainer und Funktionär tätig. Zur Freude von Abteilungsleiter Stefan Schwartling (l.) und Herrenleiter Maximilian Hölzl übernimmt der 48-Jährige zur neuen Saison als Chefcoach die zweite Mannschaft an der Talhofstraße. – Foto: TSV Gilching

Viktor Zimmermann folgt bei der Zweitvertretung des TSV Gilching auf Tobias Hänschke. Für den neuen Chefanweiser ist es eine Rückkehr.

Gilching – Ihre Wege haben sich beim TSV Gilching-Argelsried nicht lange gekreuzt. Für Stefan Schwartling, damals frisch gebackener Fußballabteilungsleiter, war die Zeit jedoch lange genug, um die Arbeit von Viktor Zimmermann schätzen zu lernen. Aus beruflichen Gründen zog der heute 48-Jährige im Jahr 2011 nach Baden-Baden und musste als Sportlicher Leiter im Jugend-Großfeldbereich beim TSV aufhören. „Der Kontakt ist aber nie ganz abgerissen“, betont Schwartling. In Gilching haben sie nicht vergessen, welche Erfolge Zimmermann im Jugendbereich als Trainer und später als Sportlicher Leiter kreierte. Umso glück㈠licher sind Schwartling und der aktuelle Sportliche Leiter im Herrenbereich, Maximilian Hölzl, der selbst einst von Zimmermann trainiert worden war, dass sie den Macher zurückgewinnen konnten. Der mittlerweile in Breitbrunn lebende Zimmermann soll ab der neuen Saison die zweite Herrenmannschaft des TSV an der Talhofstraße betreuen.

Der TSV-Coach und seine „große Leidenschaft“ Die kämpft gerade noch gegen den Abstieg. „Hoffentlich bleiben sie in der Kreisliga, aber wenn es Kreisklasse wird, ist es auch okay. Es ist eine richtig geile Aufgabe“, sagt der neue Coach. Zuletzt war er Trainer des TSV Herrsching II in der C-Klasse gewesen, der jüngst den Aufstieg bewerkstelligte, hatte im Winter aber aus familiären Gründen aufhören müssen (wir berichteten). „Das hat sich jetzt aber erst mal geklärt, und ich freue mich sehr, wieder meiner großen Leidenschaft nachzugehen“, sagt der als selbstständiger Versicherungsvertreter arbeitende 48-Jährige. Zimmermann war im Alter von elf Jahren aus seiner Heimat Tadschi㈠kistan in das Stuttgarter Um㈠land gezogen. Für das Studium siedelte er später nach München um. „Ich hatte Glück, dass ich nicht in Trier angenommen wurde. Denn ich kann mir keine bessere Gegend zum Leben wünschen“, sagt Zimmermann heute.