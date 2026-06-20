Rückkehr nach 13 Jahren: 96 holt Bundesliga-Routinier zurück

Der 34-jährige Linksverteidiger wechselte einst aus der eigenen Jugend zu Greuther Fürth und machte sich anschließend über viele Jahre im Profifußball einen Namen. Insgesamt absolvierte Gießelmann 194 Zweitligaspiele für Fürth und Fortuna Düsseldorf sowie weitere 122 Bundesliga-Partien für Düsseldorf und Union Berlin. Hinzu kommen zwölf Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League und Conference League. Führungsfigur für die junge Mannschaft Mit seiner Verpflichtung verfolgt Hannover 96 jedoch mehr als nur sportliche Ziele. Gießelmann soll innerhalb der U23 eine zentrale Führungsrolle übernehmen und den zahlreichen Nachwuchsspielern als Orientierung dienen.

Parallel zu seiner Tätigkeit als Spieler wird der Routinier die A-Trainerlizenz erwerben. Gemeinsam mit Cheftrainer Lars Barlemann und Co-Trainer Christian Schulz soll er die Entwicklung der Mannschaft aktiv begleiten und seine langjährige Erfahrung an die Talente weitergeben. „Ein Kreis schließt sich“ Für Gießelmann besitzt die Rückkehr eine besondere emotionale Bedeutung. „Für mich schließt sich jetzt nach 13 Jahren ein Kreis und ich freue mich riesig, wieder Teil der Akademie zu sein. Ich bin richtig heiß auf diese neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte er auf der Vereinshomepage.