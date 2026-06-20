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Rückkehr nach 13 Jahren: 96 holt Bundesliga-Routinier zurück
Mehr als 350 Profispiele, internationale Erfahrung und ein neuer Auftrag: Niko Gießelmann kehrt zu Hannover 96 zurück
Hannover 96 setzt in der U23 künftig auf reichlich Erfahrung. Mit Niko Gießelmann verpflichtet der Klub einen gebürtigen Hannoveraner, der bereits als Jugendspieler das Trikot der Roten trug und nun nach 13 Jahren an den Maschsee zurückkehrt.
Der 34-jährige Linksverteidiger wechselte einst aus der eigenen Jugend zu Greuther Fürth und machte sich anschließend über viele Jahre im Profifußball einen Namen. Insgesamt absolvierte Gießelmann 194 Zweitligaspiele für Fürth und Fortuna Düsseldorf sowie weitere 122 Bundesliga-Partien für Düsseldorf und Union Berlin. Hinzu kommen zwölf Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League und Conference League.
Führungsfigur für die junge Mannschaft
Mit seiner Verpflichtung verfolgt Hannover 96 jedoch mehr als nur sportliche Ziele. Gießelmann soll innerhalb der U23 eine zentrale Führungsrolle übernehmen und den zahlreichen Nachwuchsspielern als Orientierung dienen.
Parallel zu seiner Tätigkeit als Spieler wird der Routinier die A-Trainerlizenz erwerben. Gemeinsam mit Cheftrainer Lars Barlemann und Co-Trainer Christian Schulz soll er die Entwicklung der Mannschaft aktiv begleiten und seine langjährige Erfahrung an die Talente weitergeben.
„Ein Kreis schließt sich“
Für Gießelmann besitzt die Rückkehr eine besondere emotionale Bedeutung. „Für mich schließt sich jetzt nach 13 Jahren ein Kreis und ich freue mich riesig, wieder Teil der Akademie zu sein. Ich bin richtig heiß auf diese neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte er auf der Vereinshomepage.
Der Defensivspieler möchte seine Erfahrungen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga gezielt einbringen und die jungen Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz unterstützen.
Akademie setzt auf Erfahrung und Entwicklung
Auch Akademie-Direktor Julian Battmer sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung der U23. „Auf der einen Seite bekommen wir mit Niko einen qualitativ hochwertigen Spieler und richtigen Leader in unser Team. Auf der anderen Seite wird er auch ans Trainerteam um Lars Barlemann und Christian Schulz angedockt, um sich im Zuge seiner A-Lizenz auch als Trainer weiterzuentwickeln.“
Nach den Verpflichtungen von Levent Aycicek und Elias Ali ist Gießelmann der dritte externe Neuzugang für die U23. Mit seiner Kombination aus sportlicher Qualität, Führungsstärke und Trainerperspektive soll er eine Schlüsselrolle im jungen Team übernehmen und die enge Verzahnung zwischen Akademie und Profibereich weiter stärken.