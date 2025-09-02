Rückkehr mit Torgefahr und Langfristigkeit

Der mittlerweile 26-jährige Linksfuß ist für die RWE-Fans alles andere als ein Unbekannter. Bereits zwischen 2021 und 2024 stürmte Hajrulla für Erfurt und hatte maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Mannschaft in dieser Zeit. In insgesamt 55 Pflichtspielen erzielte er 29 Treffer und überzeugte mit Torgefahr, Dynamik und Mentalität. Im Sommer 2024 zog es ihn zum FC Energie Cottbus in die 3. Liga. Dort blieb ihm jedoch der große Durchbruch verwehrt. Nur sieben Einsätze konnte er für die Lausitzer verzeichnen, seinen letzten am 8. August beim 2:0-Auswärtssieg in Schweinfurt.

Mit der Rückkehr nach Erfurt will Hajrulla nun wieder durchstarten. Der Angreifer mit griechisch-albanischer Doppelstaatsbürgerschaft ist in Thüringen kein Neuling: Vor seiner ersten Zeit bei RWE war er bereits für den FC Carl Zeiss Jena, den ZFC Meuselwitz und Wismut Gera aktiv. Seine ersten Schritte im deutschen Fußball machte er 2016, als er aus Griechenland zu Inter Leipzig wechselte. Später schnürte er auch für den 1. FC Lok Leipzig die Fußballschuhe.