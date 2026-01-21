Rückkehr mit Torgarantie: SV Esche holt Damion Schulz

Der SV Esche präsentiert seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison: Offensivspieler Damion Schulz kehrt zu seinem Heimat- und Jugendverein zurück.

Als ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit hat der SV Esche Damion Schulz verpflichtet. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom ASC GW 49 Wielen und schließt sich damit wieder seinem Heimat- und Jugendverein an.

Schulz bringt beeindruckende Offensivwerte mit: In der aktuellen Hinrunde erzielte er 15 Tore in 19 Spielen. Mit dieser Quote soll er künftig die junge Mannschaft des SV Esche verstärken.

