Rückkehr mit Torgarantie: Masur verstärkt Arminia Hannover

Der SV Arminia Hannover setzt zur Saison 2025/26 auf bewährte Qualitäten: Mit Björn Masur kehrt ein treffsicherer Angreifer zu den „Blauen“ zurück. Der Mittelstürmer soll vor allem eines liefern, was in der Hinrunde fehlte – Tore.

Bewährter Torjäger kehrt zurück Masur ist in Hannover kein Unbekannter. Bereits in vier Spielzeiten trug er das Trikot von Arminia und erzielte dabei 30 Treffer. Nun folgt das Comeback an alter Wirkungsstätte. Für den Verein ist es eine Rückholaktion mit klarer Zielsetzung: Die Offensive soll an Durchschlagskraft gewinnen. In den vergangenen anderthalb Jahren stand Masur bei TuSpo Schliekum unter Vertrag – und bewies dort, dass er seine Abschlussstärke nicht verloren hat. Regelmäßig traf er für seinen ehemaligen Klub und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.

„In den letzten anderthalb Jahren hat er bei TuSpo Schliekum bewiesen, dass er immer noch Tore ohne Ende schießen kann“, lautet die Einschätzung. Für Arminia ist das ein wichtiges Signal, denn in der Hinrunde offenbarte das Team vor dem Tor Nachholbedarf. Offensive soll gezielt verstärkt werden Mit der Verpflichtung reagiert der Landesligist auf eine sportliche Schwachstelle. Die Chancenverwertung blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Masur soll nun als zentraler Zielspieler für mehr Effizienz sorgen.