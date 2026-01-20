Rückkehr mit Signalwirkung beim SV Frisia Loga

Der SV Frisia Loga aus der Ostfrieslandklasse B St. drei hat die Rückkehr eines prominenten früheren Spielers bekannt gegeben. Alair Cruz Vicente, der in seiner Laufbahn unter anderem für AZ Alkmaar und Sparta Rotterdam aktiv war, verstärkt erneut den Verein, bei dem er bereits früher gespielt hatte.

Für Vicente ist der Schritt eng mit seiner persönlichen Beziehung zum Klub verbunden. „Loga war für mich nie einfach nur eine Station“, sagt er. „Der Verein, die Menschen und das Umfeld haben mir immer viel bedeutet. Der Kontakt ist über all die Jahre geblieben – und für mich war klar: Wenn ich helfen kann, dann möchte ich das auch tun.“

Diese Haltung war aus Sicht des Vereins ausschlaggebend. Der erste Vorsitzende Timo Boekhoff betont den über Jahre gepflegten Austausch. „Der Kontakt zwischen Alair und mir ist nie abgebrochen. Wir standen regelmäßig im Austausch und haben uns immer offen und ehrlich unterhalten“, erklärt Boekhoff. Vicente habe früh signalisiert, den Verein unterstützen zu wollen. „Nicht aus Eigeninteresse, sondern aus Verbundenheit.“