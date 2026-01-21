Rückkehr mit Signalwirkung

Die Frauen des SV Concordia Emsbüren sind mit Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet. Beim 3:1-Testspielsieg gegen den niederländischen Hoofdklasse-Vertreter FC Berghuizen feierte Rückkehrerin Carla Brüggemann gleich ihr Comeback und der Trainingsauftakt setzte ein sportliches Ausrufezeichen.

Zur Rückrunde kann sich die erste Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren über einen Neuzugang freuen und über ein bekanntes Gesicht. Nach eineinhalb Jahren in der U17 des Nachwuchs-Leistungszentrums Emsland in Meppen ist Carla Brüggemann zum Jahresbeginn zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. Bereits als C-Jugendliche spielte sie ein Jahr in den B-Juniorinnen der Concordia. In der ersten Mannschaft wurde sie herzlich aufgenommen, viele Mitspielerinnen kannte sie bereits – entsprechend wohl fühlt sie sich im Team.

Der sportliche Auftakt ins neue Jahr verlief ebenfalls nach Plan. Am Samstagnachmittag gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt ein Testspiel gegen den FC Berghuizen aus Oldenzaal mit 3:1. Nach einem frühen 0:1-Rückstand drehte die Concordia die Partie. Der Gegner spielt in der Hoofdklasse, der dritthöchsten Spielklasse der Niederlande. Für Carla Brüggemann war es gleich der erste Einsatz im Concordia-Trikot nach ihrer Rückkehr.

Der Trainingsauftakt der Damen fand bereits am 13. Januar 2026 statt. Wer mehr über den Start ins neue Jahr und die Ziele der Mannschaft erfahren möchte: Das FuPa-Interview mit Trainer Marcel Gebhardt erscheint am 26.01.2026 um 9 Uhr.

