Rückkehr mit Prüfstein und neuem "Chef" Wie schon 2018/19 müssen die Theaterstädter den direkten Wiederabstieg aus der Thüringenliga verkraften, auch wenn diesmal bis zum letzten Spieltag noch die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebte.

Nach nur einer Saison in der Thüringenliga ist der VfL Meiningen 04 zurück in der Landesklasse 3. Der Umbruch blieb dennoch nicht aus: Trainer Timo Krautwurst legte nach der Saison sein Amt nieder. Sein Nachfolger ist ein bekanntes Gesicht – Marcel Kißling, langjähriger Co-Trainer, übernahm nun das Kommando an der Seitenlinie.

FuPa Thüringen hat mit dem 40-jährigen Marcel Kißling über seine neue Rolle als Cheftrainer, die Gefühlslage vor dem Saisonstart und das Auftaktspiel gegen Hildburghausen gesprochen... FuPa Thüringen: Hi Marcel, wie hast du dich in der neuen „Chefrolle“ eingefunden? Ist es ein großer Unterschied nun der „alleinige“ Entscheidungsträger zu sein?

Marcel Kißling: Ich sehe mich nur bedingt als klassischen Cheftrainer – vielmehr als Leiter einer Gruppe. Mir ist wichtig, flache Hierarchien zu leben und alle Beteiligten aktiv einzubeziehen. Fußball ist ein Mannschaftssport – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Trainerteam und drumherum. Es geht für mich darum, die unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen aufzunehmen, zu bündeln und daraus ein stimmiges Gesamtbild zu formen. Am Ende liegt die Verantwortung natürlich bei mir, aber Entscheidungen sollen möglichst breit abgestützt sein.

FuPa Thüringen: Wie siehst du euren Kader in der neuen Saison? Mit welchem Gefühl startet ihr am Wochenende in die Landesklasse?

Marcel: Wir haben einen guten, ausgewogenen Kader – auch wenn es aktuell noch ein paar Baustellen gibt, zum Beispiel in der letzten Linie. Aber auch diese Herausforderungen werden wir gemeinsam lösen. Uns ist klar, dass es etwas Zeit brauchen wird, bis unsere Spielidee vollständig auf dem Platz zu sehen ist. Dafür braucht es Geduld – sowohl im Team als auch im Umfeld. Wenn wir Spieler wirklich weiterentwickeln wollen, darf der erste Blick nicht immer nur auf das Ergebnis gerichtet sein. Vielmehr geht es darum, den eingeschlagenen Weg konsequent zu verfolgen, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu verlieren. Wichtig ist, dass wir dabei die ganze Mannschaft mitnehmen – jeder soll sich einbringen und spüren, dass er Teil dieses Prozesses ist.