Rückkehr mit Prüfstein und neuem "Chef"

Nach nur einer Saison in der Thüringenliga ist der VfL Meiningen 04 zurück in der Landesklasse 3. Der Umbruch blieb dennoch nicht aus: Trainer Timo Krautwurst legte nach der Saison sein Amt nieder. Sein Nachfolger ist ein bekanntes Gesicht – Marcel Kißling, langjähriger Co-Trainer, übernahm nun das Kommando an der Seitenlinie.
FuPa Thüringen hat mit dem 40-jährigen Marcel Kißling über seine neue Rolle als Cheftrainer, die Gefühlslage vor dem Saisonstart und das Auftaktspiel gegen Hildburghausen gesprochen...
FuPa Thüringen: Hi Marcel, wie hast du dich in der neuen „Chefrolle“ eingefunden? Ist es ein großer Unterschied nun der „alleinige“ Entscheidungsträger zu sein?
Marcel Kißling: Ich sehe mich nur bedingt als klassischen Cheftrainer – vielmehr als Leiter einer Gruppe. Mir ist wichtig, flache Hierarchien zu leben und alle Beteiligten aktiv einzubeziehen. Fußball ist ein Mannschaftssport – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Trainerteam und drumherum. Es geht für mich darum, die unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen aufzunehmen, zu bündeln und daraus ein stimmiges Gesamtbild zu formen. Am Ende liegt die Verantwortung natürlich bei mir, aber Entscheidungen sollen möglichst breit abgestützt sein.
FuPa Thüringen: Wie siehst du euren Kader in der neuen Saison? Mit welchem Gefühl startet ihr am Wochenende in die Landesklasse?
Marcel: Wir haben einen guten, ausgewogenen Kader – auch wenn es aktuell noch ein paar Baustellen gibt, zum Beispiel in der letzten Linie. Aber auch diese Herausforderungen werden wir gemeinsam lösen. Uns ist klar, dass es etwas Zeit brauchen wird, bis unsere Spielidee vollständig auf dem Platz zu sehen ist. Dafür braucht es Geduld – sowohl im Team als auch im Umfeld. Wenn wir Spieler wirklich weiterentwickeln wollen, darf der erste Blick nicht immer nur auf das Ergebnis gerichtet sein. Vielmehr geht es darum, den eingeschlagenen Weg konsequent zu verfolgen, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu verlieren. Wichtig ist, dass wir dabei die ganze Mannschaft mitnehmen – jeder soll sich einbringen und spüren, dass er Teil dieses Prozesses ist.
FuPa Thüringen: Hildburghausen ist letztes Jahr Dritter geworden und hat durchaus Ambitionen auch diese Saison oben mitzuspielen. Ist dir so ein Gegner zum Auftakt recht oder hättest du lieber einen „einfacheren“ Gegner gehabt? Was für ein Spiel erwartest du? Worauf wird es ankommen?
Marcel: Hildburghausen ist eine gereifte und taktisch gut ausgebildete Mannschaft – nicht umsonst gehören sie seit gefühlt einem Jahrzehnt konstant zu den Top 5 der Landesklasse. Für uns ist das ein idealer Gegner zum Auftakt, denn genau an solchen Mannschaften können wir messen, wo wir aktuell stehen. Das ist ein echter Gradmesser. Man darf nicht vergessen: Letzte Saison hat der spätere Meister Borsch nur ein einziges Spiel verloren – und das war am ersten Spieltag gegen den damaligen Absteiger. Eine Geschichte, die auch in diesem Jahr wieder passieren kann. Wir sind also gewarnt und kennen Hildburghausen gut. Entscheidend wird sein, dass wir mit taktischer Disziplin, viel Willen und einer hohen Effizienz auftreten. Nur dann können wir bestehen.