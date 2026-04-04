Rückkehr mit Perspektive: Völkerding verstärkt BW Lohne Junger Stürmer kommt aus Osnabrück – vertrautes Umfeld als Chance von red · 04.04.2026, 16:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: BW Lohne

Der BW Lohne treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht mit Entwicklungspotenzial: Stürmer Jakob Völkerding wechselt im Sommer von der U19 des VfL Osnabrück an die Steinfelder Straße.

Für den gebürtigen Mühlener ist es eine Rückkehr mit besonderer Note. Bereits in der C-Jugend lief Völkerding für die Blau-Weißen auf – nun folgt der nächste Schritt im Herrenbereich beim alten Verein. Entsprechend groß ist die Vorfreude: „Ich freue mich sehr, wieder nach Lohne zurückzukehren. Der Verein und das Umfeld sind mir bestens vertraut“, erklärt der Offensivspieler. Mit dem Wechsel verbindet der Angreifer klare Ziele: „Ich will mich hier im Herrenbereich weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

Vertrauen in Talent und Entwicklung Auch auf Vereinsseite ist die Überzeugung groß, mit Völkerding einen vielversprechenden Spieler gewonnen zu haben. Sportlicher Leiter Luca Scheibel hebt vor allem die Ausbildung des jungen Stürmers hervor: „Jakob ist ein sehr talentierter und hungriger Stürmer, der in Osnabrück eine hervorragende Ausbildung genossen hat.“ Die Erwartungen sind klar formuliert: „Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und unsere Offensive verstärken wird.“