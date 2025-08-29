Rückkehr mit neuer Rolle

Der SV Wilhelmshaven hat die vakante Co-Trainer-Position in seinem Oberligateam neu besetzt – und dabei auf ein vertrautes Gesicht gesetzt: Moussa El-Ali kehrt an die Jade zurück, diesmal jedoch nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach David Jahdadic.

El-Ali trug bereits in seiner Jugend das Trikot des SVW, spielte später für mehrere Vereine in der Region und beendete 2023 seine aktive Laufbahn. Eigentlich war für dieses Jahr der Einstieg in den Jugendbereich vorgesehen – doch manchmal, so heißt es im Fußball, schreibt der Sport seine eigenen Geschichten. Durch die Verletzung von Co-Trainer Berthony Konda wurde kurzfristig eine neue Lösung nötig – und die fand der SVW im eigenen Netzwerk.

Besonders bemerkenswert: El-Ali und Cheftrainer Jahdadic sind seit Jahren befreundet, was die Zusammenarbeit an der Seitenlinie auf einer tiefen Vertrauensbasis aufbauen lässt. „Wir sind froh, so kurzfristig eine Vertretung für den verletzten Berthony Konda gefunden zu haben“, sagt Sportchef Florian Schmidt. „Außerdem ist Moussa ein sehr loyaler Mensch – genau so jemanden braucht unser Team.“