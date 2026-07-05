Rückkehr mit Erfahrung: Ezber Bayraktar verstärkt Bremen United Der Defensivallrounder kehrt nach einer Saison beim ATSV Sebaldsbrück zu seinem ehemaligen Verein zurück und bringt reichlich Erfahrung aus der Bremen-Liga mit. von smu · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bremen United

Bremen United hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Ezber Bayraktar kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Zuletzt lief der Defensivspieler für den ATSV Sebaldsbrück auf.

Bayraktar ist vielseitig einsetzbar. Der 29-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Bremen United beschreibt ihn als zweikampfstarken und kompromisslosen Spieler, der mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seinem Siegeswillen genau die Werte verkörpere, für die der Verein stehen wolle. Viel Erfahrung aus der Bremen-Liga