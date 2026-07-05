Rückkehr mit Erfahrung: Ezber Bayraktar verstärkt Bremen United

Bremen United hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Ezber Bayraktar kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Zuletzt lief der Defensivspieler für den ATSV Sebaldsbrück auf.
Bayraktar ist vielseitig einsetzbar. Der 29-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Bremen United beschreibt ihn als zweikampfstarken und kompromisslosen Spieler, der mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seinem Siegeswillen genau die Werte verkörpere, für die der Verein stehen wolle.
Viel Erfahrung aus der Bremen-Liga
Mit der Rückkehr des Defensivallrounders gewinnt Bremen United einen Spieler, der die Liga bestens kennt. Bayraktar kommt bislang auf 91 Einsätze in der Bremen-Liga und erzielte dabei fünf Tore. Zuletzt sammelte er beim ATSV Sebaldsbrück weitere Erfahrung auf höchstem Bremer Amateurniveau.
Besonders freut sich der Verein darüber, dass sich Bayraktar trotz mehrerer anderer Möglichkeiten für die Rückkehr zu Bremen United entschieden hat. Als erster Neuzugang der neuen Saison soll er mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz eine wichtige Rolle im Team übernehmen.