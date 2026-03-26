Rückkehr mit Ansage: Saliji verstärkt Rastede-Offensive

Der erste Neuzugang für die kommende Saison ist perfekt: Malik Saliji kehrt an den Köttersweg zurück. Mit starken Offensivzahlen aus der laufenden Spielzeit und erfolgreichen Erinnerungen im Rasteder Trikot soll der junge Angreifer erneut für entscheidende Impulse sorgen.

Der FC Rastede setzt früh ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und sichert sich die Dienste eines bekannten Gesichts: Malik Saliji kehrt vom WSC Frisia Wilhelmshaven zurück an den Köttersweg. Der 21-jährige Offensivspieler ist damit der erste Neuzugang für die kommende Saison – und einer mit vielversprechendem Profil.

Saliji hat in der laufenden Spielzeit seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In 18 Einsätzen erzielte er acht Treffer für Wilhelmshaven und zeigte sich dabei als vielseitige und dynamische Offensivkraft. Werte, die in Rastede bestens bekannt sind: Bereits in der Saison 2024/25 überzeugte er im Trikot der Löwen mit 11 Toren in 21 Spielen.