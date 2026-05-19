Rückkehr: Luca Dahlke wechselt innerhalb der Regionalliga

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde vermeldet einen Rückkehrer für die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Luca Dahlke wird ab der kommenden Saison wieder für die Blau-Gelben auflaufen. Nach einem zweijährigen Aufenthalt beim SV Babelsberg 03 kehrt der 22-Jährige an seine alte Wirkungsstätte im Werner-Seelenbinder-Stadion zurück, wo er bereits in der Vergangenheit erfolgreich aktiv war.

Der FSV 63 Luckenwalde kann einen altbekannten Neuzugang für die anstehende Spielserie präsentieren. Luca Dahlke, der 22 Jahre jung ist, wird ab der neuen Saison wieder die gelb-blauen Farben des Vereins tragen. Die Rückkehr ins heimische „Seele“ weckt sowohl bei den Verantwortlichen als auch im Umfeld des Klubs positive Erinnerungen an vergangene gemeinsame Tage auf dem Rasen.

Luca Dahlke hat bereits eine fundierte Vergangenheit bei den Luckenwaldern vorzuweisen. Von 2022 bis 2024 schnürte er schon einmal die Schuhe für den Verein und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 66 Pflichtspiele. Im Jahr 2024 entschied sich der Akteur für einen Wechsel zum SV Babelsberg 03, bei dem er die vergangenen zwei Jahre verbrachte. Nun schließt sich der Kreis mit dem Transfer zurück zu seiner vormaligen sportlichen Heimat.

Wertschätzender Kontakt als Basis für den Transfer

Dass dieser Wechsel zustande kam, ist auch der anhaltend guten Verbindung zwischen den Parteien nach dem damaligen Abschied zu verdanken. Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, gab im Rahmen der Pressemitteilung einen Einblick in die Hintergründe der Rückholaktion: „Natürlich hatten wir Luca gewünscht, nach seinem Wechsel 2024 nach Babelsberg maximal durchstarten zu können. Wenn es anders kommt, Spieler und Verein wertschätzend auseinandergegangen sind und der Kontakt gehalten wurde, dann ist eine Rückkehr im Sport nicht ausgeschlossen.“

Hohe Erwartungen an den sportlichen und menschlichen Mehrwert

Die sportliche Leitung blickt mit großer Zuversicht auf das vor ihnen liegende neue Kapitel. Man ist im Verein felsenfest davon überzeugt, dass Dahlke der Mannschaft nach seinen gewonnenen Erfahrungen der letzten zwei Jahre sofort entscheidend weiterhelfen kann. Hendrik Brösel untermauert die Erwartungen an den Rückkehrer abschließend mit klaren Worten: „Luca wird uns sportlich sowie neben dem Platz bereichern, davon sind wir überzeugt. Wir freuen uns auf das neue Kapitel mit ihm.“