Rückkehr ins Waldstadion: Ex-Spieler wird neuer Beeck-Trainer Danny Fäuster übernimmt im Sommer beim Mittelrheinligisten und erhält einen Vertrag bis 2027. von red / PM · Heute, 19:22 Uhr

Danny Fäuster übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim FC Wegberg-Beeck. – Foto: FC Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit beantwortet. Wie der Tabellenneunte am Mittwoch mitteilte, wird Danny Fäuster ab dem Sommer das Kommando im Waldstadion übernehmen. Für den 36-Jährigen ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, an der er als Spieler über 150 Mal auf dem Platz stand und maßgebliche Erfolge feierte.

Es war eine turbulente Saison für die „Kleeblätter“. Nachdem Mike Schmalenberg nach nur fünf Partien gehen musste und auch die Amtszeit von Nachfolger Albert Deuker kurz vor dem Rückrundenstart endete, übernahm Mark Zeh interimsweise das Ruder. Zeh wird das Team noch bis zum Saisonende führen, ehe die langfristige Lösung übernimmt: Mit Danny Fäuster kehrt eine Identifikationsfigur zurück, die den Verein in- und auswendig kennt. Ein Aufstiegsheld kehrt zurück Fäuster ist in Beeck ein bekanntes Gesicht. Insgesamt 154 Mal lief der gelernte Innenverteidiger für seinen neuen Arbeitgeber in der Mittelrhein- und Regionalliga auf. Seine Geschichte im Waldstadion begann bereits mit 18 Jahren, als er nach einer Saison in der A-Jugend direkt den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Mit kurzen Unterbrechungen blieb er dem Klub bis 2020 treu.

Das Tor von Danny Fäuster (re.) beim BSC stieß das Tor zur Regionalliga auf. – Foto: Boris Hempel

In dieser Zeit feierte er historische Erfolge: So gehörte er im August 2008 zum Kader des DFB-Pokal-Highlights gegen Alemannia Aachen im Mönchengladbacher Borussia-Park. Besonders in Erinnerung bleibt sein Tor im Mai 2015 beim 2:0-Auswärtssieg beim Bonner SC, der dem FC Wegberg-Beeck die erste Meisterschaft in der Mittelrheinliga und den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga bescherte. Auch nach einem einjährigen Gastspiel in Hennef kehrte er zurück und war maßgeblich am erneuten Aufstieg 2017 beteiligt, wobei er in der folgenden Regionalliga-Saison lediglich vier Begegnungen verpasste.