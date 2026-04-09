Rückkehr ins Tor: Krannich verstärkt SC Baccum

– Foto: SC Baccum

Erfahrener Keeper schließt sich zur neuen Saison wieder seinem Heimatverein an

Zur kommenden Saison kehrt Rene Krannich zum SC Baccum zurück. Seine letzten Einsätze im Trikot des Vereins liegen bereits länger zurück – zuletzt stand er in der D-Jugend für den SCB auf dem Platz. Anschließend sammelte er im Jugendbereich Erfahrungen in der Bezirksliga, Landesliga und Niedersachsenliga.

Im Seniorenbereich spielte Krannich 15 Jahre lang für den SV Lengerich-Handrup. In dieser Zeit absolvierte er 333 Spiele und erzielte zwei Tore. Nun folgt der Schritt zurück zu seinem Heimatverein, den er künftig auf der Torwartposition unterstützen möchte. Gründe für den Wechsel sind der Wunsch, etwas kürzerzutreten, sowie die Rückkehr ins vertraute Umfeld.

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