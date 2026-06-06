Rückkehr ins Lößnitztal: Simon Skarlatidis stützt den Neuaufbau in Aue

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Der FC Erzgebirge Aue stellt nach dem Abstieg aus der 3. Liga die Weichen für die Zukunft. Zur neuen Saison 2026/2027 kehrt Simon Skarlatidis, der am heutigen Samstag seinen 35. Geburtstag feiert, zurück ins Lößnitztal. Der Mittelfeldspieler wechselt von der SpVgg. Unterhaching zum FCE, um beim Aufbau einer neuen Mannschaft in der Regionalliga Nordost eine tragende und zentrale Rolle einzunehmen.

Der Verein holt mit diesem Transfer einen „verlorenen Sohn“ in die Heimat zurück. Für den Akteur schließt sich damit ein Kreis. Er soll maßgeblich daran mitwirken, das neue Team des FCE zu formen, Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen.

Die Perspektive der sportlichen Leitung

Die Vereinsführung setzt große Stücke auf den Rückkehrer, der bereits eine erfolgreiche Vergangenheit im Verein vorweisen kann. Vor mehr als zehn Jahren war er als Youngster ein ganz wichtiger Faktor beim Aufstieg im Jahr 2016. Nun soll er seine Erfahrung einbringen. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert aus eigenem Erleben der Jahre 2015/16: „Als wir Simon die Idee unterbreiteten, ihn gern nach Aue zurückholen zu wollen, war er sofort angetan. Vor mehr als zehn Jahren war er als Youngster ein ganz wichtiger Faktor beim Aufstieg 2016. Nun möchte er als Routinier vorangehen. Skarla ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein großartiger Typ, der jeder Mannschaft guttut“.

Die sportliche Bilanz des Mittelfeldspielers

Sportlich bringt der erfahrene Akteur eine starke Empfehlung mit nach Sachsen. Der inzwischen 35-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit in der Regionalliga Bayern zurück, in der ihm in 32 Partien insgesamt 14 Tore und 13 Vorlagen für den Tabellendritten gelangen. Mit seinen 239 Drittliga-Einsätzen gehört er fortan zu den erfahrensten Akteuren der neu formierten Aue-Mannschaft.

Die Emotionen des Rückkehrers

Die Verbundenheit zum Verein und den eigenen Anhängern ist beim Spieler nach wie vor tief verankert. Er freut sich spürbar auf die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte, das Stadion und die gemeinsame Arbeit. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Simon Skarlatidis: „Für mich schließt sich ein Kreis. Als junger Kerl war Aue eine meiner wichtigsten und schönsten Stationen. Ich hatte damals eine mega geile Zeit im Erzgebirge mit einer jungen, wilden Truppe. Nunmehr zähle ich zu den Routiniers und freue mich einfach auf das Stadion, die Fans und das Zusammenwachsen einer neuen Mannschaft. Ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind“.