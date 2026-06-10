Rückkehr ins Emsland: SV Meppen verpflichtet NLZ-Talent Ols Backhaus kehrt vom FC St. Pauli zurück und verstärkt das Mittelfeld des Aufsteigers von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen setzt bei seiner Kaderplanung für die 3. Liga auch auf die Rückkehr eines bekannten Gesichts. Mittelfeldspieler Ols Backhaus wechselt von der U23 des FC St. Pauli II zurück ins Emsland. Für den 20-Jährigen ist es die Rückkehr zu dem Verein, in dessen Nachwuchsleistungszentrum er einen wichtigen Teil seiner fußballerischen Ausbildung absolvierte.

Mit der Verpflichtung setzt der SV Meppen seinen Weg fort, entwicklungsfähige Spieler mit regionalem Bezug an den Verein zu binden. Backhaus stammt ursprünglich vom TuS Esens und durchlief anschließend die Nachwuchsmannschaften des SVM, bevor er im Sommer 2022 zum FC St. Pauli wechselte. Dort entwickelte sich der Mittelfeldspieler zunächst in der U17 und später in der U19 kontinuierlich weiter. Als Stammspieler empfahl er sich schließlich für die U23 der Hamburger und sammelte dort wichtige Erfahrungen im Herrenfußball.

Vertrautes Umfeld als Vorteil Sportlicher Leiter Olufemi Smith sieht großes Potenzial im Neuzugang. Backhaus habe bereits in jungen Jahren sein Talent unter Beweis gestellt und gehöre zu den auffälligsten Spielern, die das Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen hervorgebracht habe. Zudem kennt er Trainer Lucas Beniermann bereits aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchsbereich. Diese Vertrautheit mit Verein, Umfeld und Spielphilosophie könnte dem Mittelfeldspieler den Einstieg im Profikader erleichtern.